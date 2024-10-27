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大谷翔平錯失MVP由賈吉勝出　塞爾獲國聯最佳投手、東山再起獎雙料

▲賈吉。（圖／路透）

▲賈吉。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟球員工會（MLBPA）公布年度球員票選獎項，洋基外野手賈吉（Aaron Judge）繼2022年後獲選為年度最佳球員及美聯最佳球員。

道奇指定打擊手大谷翔平則獲選為國聯最佳球員。賈吉本季繳出打擊率3成22、聯盟最多58轟及144打點的成績。大谷成為史上首位達成50轟50盜的球員，本季打擊率3成10、54轟、130打點及59次盜壘。他曾在效力天使時期獲得2021年及2023年美聯最佳球員，2021年更獲得年度最佳球員殊榮。

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年度最佳球員部分，入圍的有大谷翔平、賈吉、皇家隊美聯打擊王小威特二世（Bobby Witt Jr.），最後由打出58轟、144分打點勇冠全聯盟的賈吉得獎。

國聯最佳投手及東山再起獎的雙料得主是勇士隊塞爾（Chris Sale），本季上演大復活，出賽29場，累計18勝3敗，防禦率2.38，奪225次三振，三振、勝投與防禦率皆為國聯最佳。

釀酒人一壘手霍斯金斯（Rhys Hoskins）獲得馬文米勒年度球員獎（表彰具有領導力並激勵他人的球員）及年度慈善家獎。他與妻子潔米（Jayme）為肌肉萎縮症協會募得超過100萬美元。

溫菲爾德（Dave Winfield）獲頒佛洛德獎，表彰其在推進球員權益及對工會的貢獻。這位長期工會領袖現為工會主席克拉克（Tony Clark）的特別顧問。

其他得獎者包括：
美聯最佳投手：老虎隊史庫柏爾（Tarik Skubal）
美聯東山再起獎球員：紅襪隊外野手歐尼爾（Tyler O'Neill）
最佳新秀：教士隊外野手梅瑞爾（Jackson Merrill）及金鶯隊外野手考瑟（Colton Cowser）

關鍵字： 賈吉大谷翔平霍斯金斯MLBPA球員票選

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