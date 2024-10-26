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上場26分鐘得分掛蛋　哈利伯頓自信表示：沒在擔心

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（26日）印第安納溜馬遠征麥迪遜廣場花園踢館尼克，主場尼克靠著先發5人4人得分破20分的火力加持下，終場就以123比98痛宰溜馬拿下新賽季首勝；而輸家溜馬「新控球之神」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）整場比賽上場26分鐘一分未得也成為球隊落敗關鍵，對此哈利柏頓則表示「沒在擔心」。

本戰哈利柏頓八次投籃全數落空，其中包括七次三分球出手，雖然哈利柏頓送出了5次助攻，不過但在他上場的25分51秒內，溜馬隊的淨分值為-23；其他球員今天外線手感也急凍無比，全隊三分球30投僅3中，其中以馬圖林（Bennedict Mathurin）5投2中最佳。

賽後哈利伯頓將這場比賽總結為一個糟糕的夜晚，並表示自己並不擔心，「這只是82場比賽中的第二場，」哈利伯頓說，「我們錯過了很多投籃機會，而這一切都是從我開始的，我沒在擔心，這場比賽的好處是我們明天不用比賽，我會去體育館練投，我們所有人都會練投，我們會準備好迎接週日對陣費城的比賽，我明天會投很多球，週日我也會投很多球，到時我會準備好的。」

隨後哈利伯頓被問及除了投籃表現以外，是否覺得自己打得還不錯時，哈利伯頓回答，「不，絕對不，我只是打得不好，這種情況會發生，我需要在防守端表現得更好，我應該更好的爭搶籃板、更好的保護球權，並在進攻端保持節奏。」

溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）受訪時也稱不會擔心哈利伯頓的狀況，並說道，「我覺得哈利伯頓很好的控制了自己的情緒，並努力繼續比賽，在NBA有時候你會遇到這樣的夜晚，他現在是第四或第五年的球員，這樣的情況對世界上最好的球員來說也是在所難免的，我們今晚都要吸取教訓，然後在週日打得更好。」

關鍵字： NBA溜馬哈利柏頓

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