上場26分鐘得分掛蛋　哈利伯頓自信表示：沒在擔心

▲溜馬哈利伯頓。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(26日)印第安納溜馬遠征麥迪遜廣場花園踢館尼克,主場尼克靠著先發5人4人得分破20分的火力加持下,終場就以123比98痛宰溜馬拿下新賽季首勝;而輸家溜馬「新控球之神」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)整場比賽上場26分鐘一分未得也成為球隊落敗關鍵,對此哈利柏頓則表示「沒在擔心」。

本戰哈利柏頓八次投籃全數落空,其中包括七次三分球出手,雖然哈利柏頓送出了5次助攻,不過但在他上場的25分51秒內,溜馬隊的淨分值為-23;其他球員今天外線手感也急凍無比,全隊三分球30投僅3中,其中以馬圖林(Bennedict Mathurin)5投2中最佳。

賽後哈利伯頓將這場比賽總結為一個糟糕的夜晚,並表示自己並不擔心,「這只是82場比賽中的第二場,」哈利伯頓說,「我們錯過了很多投籃機會,而這一切都是從我開始的,我沒在擔心,這場比賽的好處是我們明天不用比賽,我會去體育館練投,我們所有人都會練投,我們會準備好迎接週日對陣費城的比賽,我明天會投很多球,週日我也會投很多球,到時我會準備好的。」

