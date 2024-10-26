運動雲

>

弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第一戰，道奇10局下靠弗里曼（Freddie Freeman）再見滿貫砲，以6比3逆轉搶下系列賽首勝。弗里曼這一轟，也是世界大賽史上首支再見滿貫砲，大谷翔平賽後難掩興奮地說，「真的是最棒的全壘打！為第一戰帶來完美的勝利方式。」

延長賽第十局、兩出局滿壘的關鍵時刻，弗里曼敲出一支右外野方向的再見滿壘全壘打。大谷臉上綻放燦爛笑容衝出休息區，與隊友一同迎接這位在季後賽帶傷上陣的重砲手，攜手慶祝這場精彩勝利。

大谷在第八局落後一分時，擊出時速182公里超暴力二壘長打，幫助球隊追平戰局，得以拉長戰線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時對手又漏接，大谷翔平一口氣跑到三壘，「我認為那是很好的打席，能夠一支安打就跑到三壘是很關鍵的。」他指出，「後半段我們打出好的節奏，這真是一場美妙的勝利。」

「在最後一局，從拉克斯（Gavin Lux）的保送開始，我們串連出很好的攻勢。」大谷興致高昂地說，「明天也要繼續努力，希望能把這股氣勢延續下去。」

訪問結束後，大谷仍留在場上等待弗里曼歸來。這場比賽他也敲出自己在世界大賽的首支安打，球隊士氣更是達到最高點。

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

關鍵字： 世界大賽道奇弗里曼大谷翔平再見滿貫砲

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／弗里曼延長賽驚天再見滿貫彈　道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

快訊／弗里曼延長賽驚天再見滿貫彈　道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

慘了！道奇球迷伸手沒收洋基可能的致勝轟　秒後悔快速離開球場

慘了！道奇球迷伸手沒收洋基可能的致勝轟　秒後悔快速離開球場

張志豪霸氣喊話明年要拿大賽MVP　陳江和笑回：你會留在兄弟嗎？

張志豪霸氣喊話明年要拿大賽MVP　陳江和笑回：你會留在兄弟嗎？

弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

古林睿煬離台倒數？最快下周申請旅外！火腿持續積極交涉

古林睿煬離台倒數？最快下周申請旅外！火腿持續積極交涉

見證黃彩帶成功拋下　王建民：稍微可以喘口氣

見證黃彩帶成功拋下　王建民：稍微可以喘口氣

陳俊秀奪個人第6冠：我來這就是要拿總冠軍！

陳俊秀奪個人第6冠：我來這就是要拿總冠軍！

故意四壞後慘遭滿貫轟　洋基教頭：想要左投對決...

故意四壞後慘遭滿貫轟　洋基教頭：想要左投對決...

「要加多少？」辜仲諒現場加碼4千萬冠軍獎金　全場嗨爆

「要加多少？」辜仲諒現場加碼4千萬冠軍獎金　全場嗨爆

大谷翔平ＷS首戰賽後22分鐘超速返家：盼延續氣勢拿下G2

大谷翔平ＷS首戰賽後22分鐘超速返家：盼延續氣勢拿下G2

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

熱門新聞

快訊／弗里曼延長賽驚天再見滿貫彈　道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

慘了！道奇球迷伸手沒收洋基可能的致勝轟　秒後悔快速離開球場

張志豪霸氣喊話明年要拿大賽MVP　陳江和笑回：你會留在兄弟嗎？

弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

古林睿煬離台倒數？最快下周申請旅外！火腿持續積極交涉

見證黃彩帶成功拋下　王建民：稍微可以喘口氣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

2道奇球迷沒收洋基致勝轟　秒後悔閃了

3張志豪要拿MVP　紅龜：你會留兄弟嗎

4大谷為滿貫砲嗨翻：最棒的全壘打！

5古林睿煬離台倒數？最快下周申請旅外

最新新聞

1河村勇輝NBA登場！　妙傳送1助攻

2被敬遠後弗里曼開轟：打線最強之處

3道奇首戰向對手說再見奪冠率8成9

4新浪花兄弟轟炸　勇士狂勝爵士41分

5大谷翔平WS首睽違10年日籍球員敲安

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

邊荷律應援遇蟲蟲危機　嚇到露哭哭臉→驚慌逃

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷50轟球得主是誰？K董笑稱：不是我吧

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366