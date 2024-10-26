弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

IT'S GONE

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FREDDIE FREEMAN #WALKOFF GRAND SLAM pic.twitter.com/LlVU1ZGyGx — MLB (@MLB) October 26, 2024

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第一戰，道奇10局下靠弗里曼（Freddie Freeman）再見滿貫砲，以6比3逆轉搶下系列賽首勝。弗里曼這一轟，也是世界大賽史上首支再見滿貫砲，大谷翔平賽後難掩興奮地說，「真的是最棒的全壘打！為第一戰帶來完美的勝利方式。」

延長賽第十局、兩出局滿壘的關鍵時刻，弗里曼敲出一支右外野方向的再見滿壘全壘打。大谷臉上綻放燦爛笑容衝出休息區，與隊友一同迎接這位在季後賽帶傷上陣的重砲手，攜手慶祝這場精彩勝利。

大谷在第八局落後一分時，擊出時速182公里超暴力二壘長打，幫助球隊追平戰局，得以拉長戰線。

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當時對手又漏接，大谷翔平一口氣跑到三壘，「我認為那是很好的打席，能夠一支安打就跑到三壘是很關鍵的。」他指出，「後半段我們打出好的節奏，這真是一場美妙的勝利。」

「在最後一局，從拉克斯（Gavin Lux）的保送開始，我們串連出很好的攻勢。」大谷興致高昂地說，「明天也要繼續努力，希望能把這股氣勢延續下去。」

訪問結束後，大谷仍留在場上等待弗里曼歸來。這場比賽他也敲出自己在世界大賽的首支安打，球隊士氣更是達到最高點。

▲大谷翔平。（圖／路透）