季後賽不盜了？　官網：大谷翔平的盜壘將是世界大賽的X因子

▲ 大谷翔平季後賽盜壘被抓 。（圖／路透）

記者歐建智／綜合報導

世界大賽道奇與洋基隊爭霸將於明天（26日）開打，大聯盟官網認為除了大谷翔平的全壘打威力之外，他的速度驗及盜壘可能成為道奇在世界大賽中的X因子。

大谷翔平今年球季例行賽有54支全壘打、59次盜壘成功，就連賈吉（Aaron Judge）都說，「大谷翔平是目前最好的球員，今年他有了59次盜壘成功，但我覺得還可以更多。」

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大聯盟官網認為，大谷翔平的速度可能成為道奇在世界大賽中的X因子，即使在季後賽中這一點有些隱藏，他在今年59盜幾乎是去年20盜的3倍，而且只有4次被抓，成功率高達94%。

但大谷翔平在例行賽的積極盜壘卻在季後賽不見了，只跑了一次，而且被抓到了。而大谷的盜壘技巧是否會在世界大賽中展現？

事實上，大谷翔平在國聯冠軍賽對大都會的比賽中盜壘被抓的那次，他已經成功盜壘36次，那一次是捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）的1.91秒傳球，傳給游擊手林多（Francisco Lindor）的完美搭配，碰到大谷翔平球衣。

大谷翔平今年球季平均衝刺速度為28.1英尺/秒，與他自進入大聯盟以來的速度一致。這28-29英尺/秒的範圍，遠高於大聯盟平均27英尺/秒，也是他在偷壘時的典型速度，今年他仍然保持在這個範圍內。

但大谷翔平今年起跑距離顯著增加，這是指當投手開始投球時他離開壘包的距離。但他盜二壘時今年的起跑距離是12.9英尺，比2023年11.4英尺多了1英尺半。

這意味著當大谷開始起跑時，他已經大大縮短了壘包之間的距離，在盜壘嘗試中，這個額外的1英尺半對於投手和捕手來說意義重大，因為盜壘往往是非常接近的，今年大谷每次他上到一壘，並且前方有空壘的情況下，始終保持更積極的起跑距離，如果能夠再解讀到投手的動作，他就能準備好起跑並且安全到達。

▲大谷翔平盜壘 。（圖／達志影像／美聯社）

為什麼大谷翔平在季後賽不盜壘了？大聯盟官網分析，並不是大谷停止盜壘，而是他處於可以跑壘的情況下的次數較少，當他有機會跑壘時，這些情況通常風險較高。

在道奇的前兩輪季後賽中，大谷在壘上無人時的安打很少，安打幾乎都是在有跑壘員的情況下發生的，這對於盜壘機會有影響，因為如果 大谷的安打是在他之前有跑壘員的情況下發生的，這會減少他的盜壘機會。

即便如此，這並不意味著大谷完全沒有盜壘機會。官網分析，在這次季後賽中，他有9次在前面是空壘的情況下上到一壘。其中5次是對左投手。這是季後賽，任何在壘上的出局都被放大了。考慮到風險更高，而道奇的核心打線在後面，大谷可能不想冒險。

分析表示，大谷剩下的4次是對右投，其中2次是對控制盜壘很好的梅頓（Phil Maton）和史坦克（Ryne Stanek）。另兩次是對賽維里諾（Luis Severino）及賈瑞特（Reed Garrett），大谷在這兩次中的起跑1次。

官網認為，洋基的救援投手整體上今年在控制盜壘方面做得很好，他們的兩名頂級先發投手柯爾（Gerrit Cole）和羅丹（Carlos Rodón）在防止盜壘上做得不好。所以如果大谷對上他們，特別是右投柯爾，他肯定會考慮偷壘。

至於洋基的捕手，威爾斯（Austin Wells）今年在抓盜壘方面相對較為普通，而特雷維諾（Jose Trevino）是聯盟中防制盜壘較差的捕手之一。所以無論是誰，都不應該對大谷的偷壘構成真正的威脅。

洋基在世界大賽中必須將大谷的偷壘視為重大威脅。面對今年有出色速度加上積極偷壘風格的大谷翔平，想辦法阻止他。