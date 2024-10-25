運動雲

>

大谷翔平世界大賽首戰前專訪：與賈吉同場較勁是種榮幸

▲▼道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）與大谷翔平互噴香檳。（圖／截自FOX X）

▲道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）與大谷翔平。（圖／截自FOX X）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊當家球星大谷翔平25日世界大賽首戰賽前記者會上，以崇敬的口吻談論即將交手的洋基重砲賈吉（Aaron Judge）。他也特別提到與道奇總教練羅伯斯的友好關係，「他是一個非常有趣的人。」

以下是大谷翔平的問答內容：

[廣告]請繼續往下閱讀...

——法官賈吉（Aaron Judge）提到，他的第一次世界大賽經歷並不容易，也進行想像訓練以保持冷靜。你將如何保持平常心來應對比賽？

大谷：「心情自然會激動起來，如果能讓自己保持一如往常的狀態，那應該會感覺剛剛好。」

——有人認為，勝負取決於心態、運氣或技術。你認為在這次季後賽中，最終決定勝負的是什麼？

大谷：「應該是所有因素吧？當然運氣是必須的，技術也很重要。這一切都取決於當時的情況，所以每一個因素都很關鍵。」

——在季後賽中，你是否發現了自己不曾知道的一面？你對世界大賽有什麼期待？

大谷：「只要能贏，其他都不重要。無論自己狀態如何，無論是否打得好，只要是有意義的出局，那就沒問題。最終還是看勝敗結果決定一切。」

——你在2021年曾經親自到球場觀看世界大賽。當時的感受對於你參加自己的世界大賽有何幫助？

大谷：「我以前一直是在電視上看比賽，所以很難說那時的感受有何具體作用。我只能說一直在為這個目標而努力。第1場比賽結束後，我可能會對整個過程有更明確的感覺。」

——賈吉表示，他期待與你交手，因為你無論在哪個區域都能打出好球。你對賈吉這位選手有什麼看法？

大谷：「我不需要多說，大家都知道他是一位非常出色的選手。作為一位歷史上名列前茅的球員，能夠在這個時代代表洋基隊出賽，對於棒球選手和球迷來說都是很特別的事。我作為一名球迷，感謝他能在場上比賽。能與這樣一位時代代表的選手在同一片場地上比賽，我也感到非常感謝。」

——聯盟冠軍系列賽結束後的4天時間，你是如何度過的？

大谷：「要在保持季後賽的熱情與不過度疲勞之間取得平衡，這對於球隊和個人來說都是一個挑戰。我們需要在保持比賽節奏的同時，也要讓身體得到足夠的休息，這種平衡很特殊，說實話有些困難。」

——這段時間你有打擊練習嗎？

大谷：「昨天沒有打擊練習，之前每天都有。昨天主要進行了強度較大的訓練和投球練習，所以沒有練打，但我還是來了球場。」

——你對教頭羅伯斯（Dave Roberts）這一年的合作感受如何？

大谷：「我覺得他是一個非常有趣的人，與其說是教練，不如說是作為一個人來交往很有趣。關於他的比賽調度怎樣我不會去評價，但就一對一的交流來說，他是一個非常好相處的人。他握手時力氣很大（笑）。」

——隨著比賽的推進，團隊凝聚力也逐漸提升。你覺得道奇隊最棒的地方是什麼？

大谷：「我覺得球隊的深度非常強大。在傷兵滿營的情況下，能夠有球員站出來彌補空缺，這點實力非常驚人。從小聯盟上來的年輕選手們也展現出高水平，球隊的培養體系非常完善。另外像赫南德斯（Kiké Hernandez）這樣的選手，即使不經常上場，也會在整個賽季支持球隊。在季後賽出場時，他的爆發力更是讓人驚艷。我覺得球隊整體的平衡非常優秀。」

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！世界大賽後揭曉神秘買家

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！世界大賽後揭曉神秘買家

快訊／中職金手套最佳九人有5人包辦　江坤宇、陳傑憲金手套5連霸

快訊／中職金手套最佳九人有5人包辦　江坤宇、陳傑憲金手套5連霸

大谷50轟球得主是誰？中信否認　K董笑稱：不是我吧

大谷50轟球得主是誰？中信否認　K董笑稱：不是我吧

黑豹旗／南湖融入中職應援！球經團成焦點　穀保爭相合照

黑豹旗／南湖融入中職應援！球經團成焦點　穀保爭相合照

世界12強賽擴編16隊！2027年起新制開打

世界12強賽擴編16隊！2027年起新制開打

「休賽季之王」回來了！　西蒙斯開幕戰先發重現全能身手

「休賽季之王」回來了！　西蒙斯開幕戰先發重現全能身手

超夢幻數據！　魔術少主班凱羅開幕戰爆砍33分正負值「+42」

超夢幻數據！　魔術少主班凱羅開幕戰爆砍33分正負值「+42」

中職金手套、最佳九人獎出爐　完整票選分數看這裡

中職金手套、最佳九人獎出爐　完整票選分數看這裡

身高195、擊球力量大　林冠臣獲西武隊選秀第4指名

身高195、擊球力量大　林冠臣獲西武隊選秀第4指名

黑豹旗／復旦仙女系球經！場邊專注記錄、攝影成最美風景

黑豹旗／復旦仙女系球經！場邊專注記錄、攝影成最美風景

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

熱門新聞

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！世界大賽後揭曉神秘買家

快訊／中職金手套最佳九人有5人包辦　江坤宇、陳傑憲金手套5連霸

大谷50轟球得主是誰？中信否認　K董笑稱：不是我吧

黑豹旗／南湖融入中職應援！球經團成焦點　穀保爭相合照

世界12強賽擴編16隊！2027年起新制開打

「休賽季之王」回來了！　西蒙斯開幕戰先發重現全能身手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！

2中職金手套最佳九人　江坤宇金手套5連霸

3誰買大谷50轟紀念球？K董：不是我吧

4南湖球經團吸睛！穀保瘋搶合影

5世界12強賽擴編16隊！下屆開打

最新新聞

1PLG開季名單出爐　領航猿14人打天下

2世界大賽前　賈吉、大谷、貝茲和索托互讚

3誰買大谷50轟紀念球？K董：不是我吧

4世界大賽明開打　10影響力打者大谷輸索托

5普爾開幕戰轟26分無用　巫師仍遭打爆

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

不滿主審判決「王威晨安打被沒收」　象迷鼓譟舉牌抗議：MVP吱華文！

G2統一獅10：3勝兄弟　邊荷律不捨轉身落淚

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366