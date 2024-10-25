大谷翔平世界大賽首戰前專訪：與賈吉同場較勁是種榮幸

▲道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）與大谷翔平。（圖／截自FOX X）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊當家球星大谷翔平25日世界大賽首戰賽前記者會上，以崇敬的口吻談論即將交手的洋基重砲賈吉（Aaron Judge）。他也特別提到與道奇總教練羅伯斯的友好關係，「他是一個非常有趣的人。」

以下是大谷翔平的問答內容：

[廣告]請繼續往下閱讀...

——法官賈吉（Aaron Judge）提到，他的第一次世界大賽經歷並不容易，也進行想像訓練以保持冷靜。你將如何保持平常心來應對比賽？

大谷：「心情自然會激動起來，如果能讓自己保持一如往常的狀態，那應該會感覺剛剛好。」

——有人認為，勝負取決於心態、運氣或技術。你認為在這次季後賽中，最終決定勝負的是什麼？

大谷：「應該是所有因素吧？當然運氣是必須的，技術也很重要。這一切都取決於當時的情況，所以每一個因素都很關鍵。」

——在季後賽中，你是否發現了自己不曾知道的一面？你對世界大賽有什麼期待？

大谷：「只要能贏，其他都不重要。無論自己狀態如何，無論是否打得好，只要是有意義的出局，那就沒問題。最終還是看勝敗結果決定一切。」

——你在2021年曾經親自到球場觀看世界大賽。當時的感受對於你參加自己的世界大賽有何幫助？

大谷：「我以前一直是在電視上看比賽，所以很難說那時的感受有何具體作用。我只能說一直在為這個目標而努力。第1場比賽結束後，我可能會對整個過程有更明確的感覺。」

——賈吉表示，他期待與你交手，因為你無論在哪個區域都能打出好球。你對賈吉這位選手有什麼看法？

大谷：「我不需要多說，大家都知道他是一位非常出色的選手。作為一位歷史上名列前茅的球員，能夠在這個時代代表洋基隊出賽，對於棒球選手和球迷來說都是很特別的事。我作為一名球迷，感謝他能在場上比賽。能與這樣一位時代代表的選手在同一片場地上比賽，我也感到非常感謝。」

——聯盟冠軍系列賽結束後的4天時間，你是如何度過的？

大谷：「要在保持季後賽的熱情與不過度疲勞之間取得平衡，這對於球隊和個人來說都是一個挑戰。我們需要在保持比賽節奏的同時，也要讓身體得到足夠的休息，這種平衡很特殊，說實話有些困難。」

——這段時間你有打擊練習嗎？

大谷：「昨天沒有打擊練習，之前每天都有。昨天主要進行了強度較大的訓練和投球練習，所以沒有練打，但我還是來了球場。」

——你對教頭羅伯斯（Dave Roberts）這一年的合作感受如何？

大谷：「我覺得他是一個非常有趣的人，與其說是教練，不如說是作為一個人來交往很有趣。關於他的比賽調度怎樣我不會去評價，但就一對一的交流來說，他是一個非常好相處的人。他握手時力氣很大（笑）。」

——隨著比賽的推進，團隊凝聚力也逐漸提升。你覺得道奇隊最棒的地方是什麼？

大谷：「我覺得球隊的深度非常強大。在傷兵滿營的情況下，能夠有球員站出來彌補空缺，這點實力非常驚人。從小聯盟上來的年輕選手們也展現出高水平，球隊的培養體系非常完善。另外像赫南德斯（Kiké Hernandez）這樣的選手，即使不經常上場，也會在整個賽季支持球隊。在季後賽出場時，他的爆發力更是讓人驚艷。我覺得球隊整體的平衡非常優秀。」

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）