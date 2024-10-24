灰熊開幕賽沒有上場　河村勇輝：仍需證明自己

▲▼日本第一控河村勇輝。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

今天（24日）曼菲斯灰熊在開幕賽以126比124戰勝猶他爵士，日本第一控河村勇輝雖然以雙向合約入選灰熊大名單，但此役並未上場，成為第四位日本籍NBA球員的夢想仍需等待。賽後，河村勇輝談到正式賽季與季前賽差異，他表示，季前賽主要是試驗球員，進入賽季後，首要任務是贏得比賽，「我仍需證明自己，我相信從替補席學到的東西也非常多，保持這種姿態，繼續成長。」

進入灰熊大名單第一場例行賽球隊就奪勝，河村勇輝雖然沒有上場，但他認為依舊是非常重要的一役，「開幕戰很重要，我認為對球隊來說是一個很好的開始。」

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針對自身上場機會，河村勇輝也不避諱的表示，自己不確定什麼時候會上場，也不知道會不會被安排上場，「我的重心是準備好上場，努力練習，這是我能掌控的部分。」

灰熊隊內是否有討論過用人的策略，河村勇輝說並沒有，不過他知道隊上控球後衛有莫蘭特（Ja Morant）和小皮朋（Scotty Pippen Jr.）這樣的優秀選手，所以會有較多時間在替補席上，但比賽變化多端，無法確定會發生什麼事，會努力準備讓自己隨時可以上場。

Grizzlies fans are going to love the Ja Morant-Yuki Kawamura friendship this season pic.twitter.com/2sbvaOgSrs — Bryson Wright (@BrysonWright3) October 24, 2024

雖然曾在日本以職籃選手身份參加過開幕賽，但首次在美國職籃參與開幕賽，河村勇輝依舊覺得新鮮，下一步希望能在場上為球隊的勝利做出貢獻，「我會努力讓教練和隊友認可我，逐日成長，希望有朝一日能進入輪換陣容，為球隊的勝利貢獻。」