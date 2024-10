灰熊開幕賽沒有上場　河村勇輝：仍需證明自己

▲▼日本第一控河村勇輝。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

今天(24日)曼菲斯灰熊在開幕賽以126比124戰勝猶他爵士,日本第一控河村勇輝雖然以雙向合約入選灰熊大名單,但此役並未上場,成為第四位日本籍NBA球員的夢想仍需等待。賽後,河村勇輝談到正式賽季與季前賽差異,他表示,季前賽主要是試驗球員,進入賽季後,首要任務是贏得比賽,「我仍需證明自己,我相信從替補席學到的東西也非常多,保持這種姿態,繼續成長。」

進入灰熊大名單第一場例行賽球隊就奪勝,河村勇輝雖然沒有上場,但他認為依舊是非常重要的一役,「開幕戰很重要,我認為對球隊來說是一個很好的開始。」

針對自身上場機會,河村勇輝也不避諱的表示,自己不確定什麼時候會上場,也不知道會不會被安排上場,「我的重心是準備好上場,努力練習,這是我能掌控的部分。」

灰熊隊內是否有討論過用人的策略,河村勇輝說並沒有,不過他知道隊上控球後衛有莫蘭特(Ja Morant)和小皮朋(Scotty Pippen Jr.)這樣的優秀選手,所以會有較多時間在替補席上,但比賽變化多端,無法確定會發生什麼事,會努力準備讓自己隨時可以上場。

Grizzlies fans are going to love the Ja Morant-Yuki Kawamura friendship this season pic.twitter.com/2sbvaOgSrs