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老鷹法國狀元郎首秀7分1籃板　里薩希失望：效率沒平常好

▲▼里薩希。（圖／路透）

▲▼里薩希。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

來自法國的里薩希（Zaccharie Risacher）今年以「狀元」之姿加入亞特蘭大老鷹，今天（24日）迎來NBA生涯首秀，替補上場8投2中，繳出7分1籃板，首次進球就是一記三分。雖然起頭順利，但在比賽後段里薩希發生了六次失誤，里薩希表示，「我的效率沒有平常好，讓我有點失望。」

比賽首節末段，19歲狀元前鋒里薩希首次登場，一上場就參與球隊快攻，並在三分線外接到強森（Jalen Johnson）傳球，命中職業生涯首計三分，里薩希面帶微笑說道，「這是完美的情境，在快攻中我獲得了空檔然後進球，是我得到生涯第一分最完美的方式。」

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里薩希開場連續投進兩球後，接下來的六次出手都未能命中，最終以8投2中的成績結束比賽，首秀僅獲得7分，雖然表現平平，但里薩希仍然面帶微笑說道，「這太驚人了，這是夢想成真，我真的很享受這個過程，我迫不及待想在兩天後再打一次，我們要繼續贏球。」

里薩希本場六次失誤中，有三次失誤來自三分線外，在他出手外線時，不小心踩到了邊線導致失誤，里薩希明白要在NBA完全適應，還需要一段時間，「我只有19歲，這對我來說是一次很大的調整，我會變得越來越好。」

數據看起來不出色，但老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）對里薩希在19分鐘出場時間的表現很滿意，「我認為他表現得很好。」，史奈德補充道，「你不可能每晚都能投進球，那麼，你怎樣用其他方式影響比賽，比如傳球或防守切入？」，史奈德仍然對瑞薩夏保持自信的投籃態度感到高興，「他不會停止投籃，是一個非常出色的射手。」

 
關鍵字： NBA里薩希

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