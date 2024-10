老鷹法國狀元郎首秀7分1籃板　里薩希失望：效率沒平常好

▲▼里薩希。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

來自法國的里薩希(Zaccharie Risacher)今年以「狀元」之姿加入亞特蘭大老鷹,今天(24日)迎來NBA生涯首秀,替補上場8投2中,繳出7分1籃板,首次進球就是一記三分。雖然起頭順利,但在比賽後段里薩希發生了六次失誤,里薩希表示,「我的效率沒有平常好,讓我有點失望。」

比賽首節末段,19歲狀元前鋒里薩希首次登場,一上場就參與球隊快攻,並在三分線外接到強森(Jalen Johnson)傳球,命中職業生涯首計三分,里薩希面帶微笑說道,「這是完美的情境,在快攻中我獲得了空檔然後進球,是我得到生涯第一分最完美的方式。」

No. 1 pick Zaccharie Risacher drains his FIRST ATTEMPT in NBA history pic.twitter.com/LIIaxYulbq