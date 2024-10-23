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黑豹旗／學長畢業後青黃不接　強恕慘遭白河扣倒止步32強

▲▼強恕中學棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

▲強恕中學棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

強恕中學昔日也曾是棒球強權，今天（23日）在黑豹旗32強面對白河工商，沒想到先發投手顏暐庭大崩盤，只投2局丟6分，終場就以2比15不敵白河，總教練李以寶認為，強恕在上一屆學長們畢業後，現在有點青黃不接，更希望現在的隊員們能快點加強能力，追上學長們。

強恕先發顏暐庭只投2局，被敲5安打，還有3四壞球，丟6分；蘇詠鈞0.2局丟3分；姜俊安、馬宇辰無失分；洪健賀0.1局丟5分；林聖傑0.2局丟1分。

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談到球員表現，李以寶直言，先發投手崩盤是敗因，「今天狀況非常不好，這是跟他實力不符的表現。」至於為何顏暐庭狀況這麼差，李以寶說：「第三局才熱開，熱身不足，我們準備動作沒有完成。」

除了投手外，李以寶認為強恕今天打擊也不好，「整體來說都很不ok。」這樣的表現讓李以寶相當苦惱，「木聯之前我們投打都還要再調整。」

過去一年內白河、強恕在木棒聯賽遇到2次，2次都是強恕奪勝，還有一次扣倒對手，但這次反倒被扣倒，李以寶說：「高三有5個畢業之後，現在有點青黃不接，在學的接不上來，對方實力其實跟之前打時差不多，但我們掉很多。」今年畢業的學長包含主力投、捕，還有陣中強打。

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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