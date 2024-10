回歸繳雙十表現　莫蘭特：討厭對方控球後衛掌握比賽

▲▼莫蘭特。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

曼菲斯灰熊在開幕賽以126比124戰勝猶他爵士,灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)相隔許久總算回歸球場,去年二度亮槍遭禁賽25場,年底復出僅9戰就因右肩重傷而報銷,今日在僅28分鐘的上場時間,12投7中,砍下22分、10助攻和5籃板。

雖然休息許久,但莫蘭特身手不減,並且對籃球比賽有了新體悟,「作為控球後衛,我的職責是控制比賽。」莫蘭特說,「我討厭讓對方的控球後衛掌控比賽,無論要做什麼,我都會努力去做,確保局勢對我們有利。」

22 points.

10 assists.

And plays like this.



Welcome back, @JaMorant https://t.co/m7vtwRABUk pic.twitter.com/kQWajoT9VO