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回歸繳雙十表現　莫蘭特：討厭對方控球後衛掌握比賽

▲▼莫蘭特。（圖／路透）

▲▼莫蘭特。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

曼菲斯灰熊在開幕賽以126比124戰勝猶他爵士，灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）相隔許久總算回歸球場，去年二度亮槍遭禁賽25場，年底復出僅9戰就因右肩重傷而報銷，今日在僅28分鐘的上場時間，12投7中，砍下22分、10助攻和5籃板。

雖然休息許久，但莫蘭特身手不減，並且對籃球比賽有了新體悟，「作為控球後衛，我的職責是控制比賽。」莫蘭特說，「我討厭讓對方的控球後衛掌控比賽，無論要做什麼，我都會努力去做，確保局勢對我們有利。」

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經過肩部手術後的漫長康復過程，莫蘭特更加珍惜籃球的意義，「我很高興能回到場上」莫蘭特補充道，「這些傢伙（灰熊隊隊友）每次我在場上都信任和相信我，所以我必須自由地去打球。」

莫蘭特在攻防兩端都幫助灰熊抵擋住了爵士在第四節的反撲，每當灰熊需要反擊時，他總能及時得分或助攻。在防守端，他努力製造干擾，防止爵士在關鍵時刻獲得勢頭，灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）表示，「莫蘭特在場上的每一分鐘都很重要，他今天雖然只打了28分鐘，但這28分鐘是非常高強度的。」

莫蘭特今年的目標是提高得分效率和產量，他在休賽季努力提升自己身體素質，詹金斯透露，「這個夏天最大的收穫就是莫蘭特在身體上的投入，他在第一場比賽中做出了回應，在未來的許多場比賽，我們都需要他拿出這樣的表現。」

關鍵字： NBA莫蘭特灰熊

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