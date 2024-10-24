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近兩季僅出賽58場　博爾談重返球場：不可思議

▲▼博爾。（圖／路透）

▲▼博爾。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

夏洛特黃蜂今天（24日）開幕賽以110比105戰勝休斯頓火箭，隊中「球三弟」博爾（LaMelo Ball）個人獲得34分、11助攻和8個籃板，單場投進四顆三分，且有10罰全數命中好表現。今天是博爾自1月26日以來首次參加例行賽，在過去兩個賽季中，博爾僅參加了58場比賽。

賽後，博爾面帶笑容，談起經歷艱難復健期，再次回到球場的感受，「能做我熱愛的事情，能夠再將它作為職業，是一種不可思議的感覺。」

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博爾在2020年選秀中在第三順位被選中，並且被評為年度最佳新秀，第二年博爾便入選全明星賽。可惜的是，隔年他開始受到小腿傷勢困擾，在過去兩個賽季中僅參加了58場比賽。

黃蜂總教練李伊（Charles Lee）透露，博爾已經克服了傷病問題，「他就像我們的引擎，」李伊補充道，「如果我們有一個健康的博爾，我們將會做很多很棒的事情，因為我知道他會不斷成長，並幫助周圍的人變得更好。」

李伊表示，自從他被聘用後，博爾日復一日努力不懈的增進球技，「他想成為一個能贏得隊友和教練信任的人，想要成為贏家，想要影響比賽結果。」

黃蜂隊本場一度落後火箭隊18分，但在比賽後期反彈取得勝利。博爾對於球隊在逆境之後，能夠團結起來反撲感到振奮，「首場比賽，我們必須取得首場勝利。」

 
關鍵字： NBA博爾黃蜂

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