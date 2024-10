近兩季僅出賽58場　博爾談重返球場：不可思議

▲▼博爾。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

夏洛特黃蜂今天(24日)開幕賽以110比105戰勝休斯頓火箭,隊中「球三弟」博爾(LaMelo Ball)個人獲得34分、11助攻和8個籃板,單場投進四顆三分,且有10罰全數命中好表現。今天是博爾自1月26日以來首次參加例行賽,在過去兩個賽季中,博爾僅參加了58場比賽。

賽後,博爾面帶笑容,談起經歷艱難復健期,再次回到球場的感受,「能做我熱愛的事情,能夠再將它作為職業,是一種不可思議的感覺。」

LAMELO BALL DOES IT ALL



▪️ 34 PTS

▪️ 4 3PM

▪️ 8 REB

▪️ 11 AST@hornets come back from 18 down for the season-opening W! pic.twitter.com/7xmBBQ2GV2