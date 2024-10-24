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黑豹旗／小高一好投狂飆9K！復旦狂盜12次10比2大勝南湖首闖16強

▲▼ 復旦高中，先發投手廖梓硯 。（圖／大會提供）

▲ 復旦高中晉級16強 。（圖／大會提供）

記者王真魚／台北報導

中信盃黑豹旗32強賽事，復旦高中小高一投手廖梓硯展現過人實力，對南湖高中先發5局狂飆9次三振，僅失2分。打線從第2局起連續三局都有攻勢收穫，加上把握對手守備失誤，穩定累積分數，終場以10比2大勝晉級16強。

廖梓硯首局面對南湖高中強大應援，小遇亂流，連飆2K後，又連續投出2次保送，且出現一次暴投，王新博適時安打，掃回2分助南湖先馳得點。

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2局下，復旦抓住南湖守備破綻開啟攻勢。張昱翔選到保送後積極跑壘，連續兩度盜壘成功，加上捕手暴傳，一路衝回本壘得分。主力打者彭柏擊出游擊方向滾地球，再添1分，將比數追平。

3局下，復旦持續找到南湖捕手的防守弱點，單局狂盜5個壘，廖梓硯趁對方暴傳機會快腿搶分，助隊超前。羅少揚、吳侑庭隨後敲出連續安打，羅家浚補上一記滾地球，穩穩添得2分，將領先差距拉開。

4局下，復旦延續強勁攻勢，羅少揚再度敲出關鍵安打，率隊擴大戰果。不過，本壘攻防戰時，跑者與南湖捕手高子淇發生碰撞，比賽一度暫停。原本守三壘的高子淇，是在洪立謙頻頻被盜壘後轉任捕手，這次撞擊造成手腕受傷，雖一度堅持比賽，最後教練團仍以安全考量換上林宥臣接替。

復旦攻勢未止，吳侑庭隨即敲出2分打點安打，將比數拉開至8比2。5局下，林奎沅、廖梓硯更是連續安打開花，終場將比數擴大至10比2。

▲▼ 復旦高中，先發投手廖梓硯 。（圖／大會提供）

▲復旦高中，先發投手廖梓硯 。（圖／大會提供）

廖梓硯此役投打俱佳，打擊方面擔任開路先鋒獲1次保送，還敲出1支帶有打點的安打；投球部分主投5局狂飆9次三振，僅被敲2支安打，雖有4次保送，只失掉2分。末段由莊睿嘉、王宇森各後援1局，兩人接力封鎖南湖打線，確保球隊勝利闖進16強。

復旦能夠闖進32強已是隊史最佳，如今又晉級16強，持續寫紀錄。總教練黎正捷透露，這批選手有一定的基本功，「他們過去曾在中大紅襪社區棒球隊打過球，以社團球隊來說，很有實力。」對選手們有信心，黎正捷笑稱，「原本是預想可以早點回家。」

其中6局下，吳侑庭擊出本場個人第3安，且是支右外野深遠長打，但他展現拚勁，一路狂奔衝回本壘，但最終仍遭觸殺出局。

黎正捷認為，吳侑庭衝本壘確實大意，「可能比較興奮，其實當下三壘指倒有擋住他，但他興奮過頭沒有注意到。」他笑說，或許是對方啦啦隊應援太震撼，讓小朋友很亢奮。

復旦高中是桃園知名私校，向以升學表現亮眼著稱。總教練黎正捷透露，歷屆畢業生幾乎都能考上台清交等名校，其中包括現就讀法律系的學長王御，他不僅是前棒球隊員，更在畢業後回母校任教練，協助學弟訓練。

身為升學型學校，如何兼顧球技與課業？黎正捷表示，球隊採社團制，一學期僅有6堂課，選手會利用每週早自習時間訓練。「雖然練習時間不多，但會讀書的小孩很聰明，基本動作很快就能融會貫通，場上心態也很好。」

王御則希望培養學弟更強的自主性，「無論是練習還是比賽，都要提升自主意識。」

黑豹旗16強賽，復旦將對上仰德、南英之戰勝者。黎正捷對球員期許，「希望能打滿7局，比賽未到最後一刻都不能鬆懈！」

▲▼南湖高中 。（圖／大會提供）

▲南湖高中 。（圖／大會提供）

關鍵字： 中信盃黑豹旗復旦高中南湖高中棒球

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