李珠珢準備來台了？網友曝最新線索：台灣歡迎妳

▲李珠珢在台灣也擁有超高人氣。（圖／Instagram／my._.chuuu）

記者楊庭蒝／綜合報導

韓職起亞虎隊與三星獅隊的韓國大賽近日開打，但人氣啦啦隊成員李珠珢並未出現在應援名單中，引發韓國與台灣網友熱烈討論。李珠珢憑藉其精緻臉蛋和招牌「三振舞」在兩地爆紅，IG追蹤人數突破百萬，但她近期的動向卻充滿謎團。

起亞虎在本季表現出色，並於例行賽取得第一名，在韓國大賽首戰推出洋投奈爾（James Naile）迎戰三星獅強投元兌仁。然而，外界的焦點除了賽事本身，還包括李珠珢的缺席。有粉絲發現，她不僅不在韓國大賽的應援名單中，甚至在排球賽事的應援隊伍中也未見其蹤影。這一現象引起了許多猜測，許多網友認為她可能正在考慮與所屬經紀公司APEX解約，並可能來台發展。

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▲近日韓國大賽開打，李珠珢並沒有在啦啦隊的應援名單中。（圖／Instagram／@apex_cheerleader_official）



事實上，早在之前，韓國媒體就報導過台灣球團有意簽下李珠珢，但相關消息並未得到證實。網友注意到她在8月與9月的應援場次已經大幅減少，且她出席時的狀態也不佳，表現出「無靈魂」的神情。再加上9月她因住院治療缺席，這使得她的職業未來更加不明朗。

李珠珢的神秘消失讓粉絲們揣測紛紛，直到本月9日她終於更新了社群媒體，並分享了一張健康微笑的照片，才讓大家稍感安心。不過，她手持行李箱的照片引發新一輪猜測，有網友更直言「行李箱暗示她要來台灣了嗎？」、「真的跳槽了？」、「台灣歡迎妳」。這些未解的謎團依然持續吸引著廣大粉絲的關注。