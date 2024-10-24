黑豹旗／黎明全校第一課餘苦練　拚台大電機延續棒球夢

▲黃昱鈞 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／台北報導

中信盃黑豹旗24日32強賽事，台南市黎明高中棒球隊屬社團性質，陣中選手普遍都有棒球底子，且臥虎藏龍，總教練陳少莆透露，高三黃昱鈞以及小高一李容羽都是全校第一名。黃昱鈞也是球隊主力選手，但他自認今天32強對科班成德高中表現差強人意，「應該說不及格，投球太被動了。」

高三生黃昱鈞是球隊主力，不僅球技出眾，更是全校第一名的優秀學生。談到如何兼顧課業與球技，他分享，「我沒有補習，平常上課認真聽講，午休時間就練球。很多人會擔心我會不會睡眠不足，上課沒精神，但我通常會利用下課10分鐘休息。」假日也會利用上午或下午空檔練球，他笑稱自己是「時間管理大師」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳少莆也笑說，這群孩子生活簡單，不是在練球的路上，就是在教室讀書。

身為台南人，黃昱鈞是統一獅的忠實球迷，特別欣賞隊長陳傑憲的領袖氣質。談到棒球淵源，他透露：「小時候其實是打排球的，那時國小只有排球隊，沒有棒球，一直到高中才開始接觸棒球，但我小時候就會跟家人一起進場看球。」

今年是他最後一次參加黑豹旗，這場32強賽對科班成德高中，黃昱鈞擔任第3棒三壘手，首打席三振、第2打席選到保送。

後半段接替登板投球，面對4名打者僅解決1人，被敲3安失掉3分，他坦言表現不理想，「直球沒有掌握住，投球太被動。對科班球隊多少會緊張，但還是要想辦法克服，把球塞進去。」

黃昱鈞念自然組，明年畢業之後，以台大電機系為大學第一志願，「我知道很難，但我會努力看看！也希望升上大學後，能繼續打棒球。」

