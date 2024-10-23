岳東華「選球眼」寫歷史　化身「祭典男」笑稱只有一開始亢奮

▲岳東華。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信兄弟岳東華在總冠軍賽前3戰累計5保送，並列史上第二多，他謙稱，「設定好自己的好球帶以上壘為主。」

岳東華選球眼大開，總冠軍系列賽前3戰累計5保送者，2001年羅敏卿（7次）最多，岳東華則與陳金鋒（2006）、王柏融（2017）並列5次排第二。

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平野惠一表示，「在打台灣大賽之前，狀況就有所好轉，原本有想往前調動他的棒次，不過考量他的守備很重要，在平常的位置會有較好的發揮。」他也強調，「對方看到岳東華在後段棒次，應該是會很討厭的事，所以繼續將他排在第八棒。」

岳東華本季以第二棒、第八棒為主要棒次，他認為想法一致，都要想盡辦法上壘，讓中心棒次、前段棒次延續攻勢。而盡量上壘確實是整季的目標，「維持會有難度，當好球帶不是自己所想的，心裡一定會受到影響，但還是要維持好自己的好球帶，靜下心來調整好、設定好。」

球迷討論「岳家兄弟」宛如「祭典男」，在關鍵戰役都有好表現，岳東華笑說，「一開始會比較亢奮，過了一輪就會回到平常心。」看弟弟岳政華則是比較積極，是否跟隨他爭取一座冠軍系列賽MVP，岳東華笑說，「先贏球再說。」