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湖人三分30投5中仍贏關鍵曝　戴維斯自認打出最佳防守球員表現

記者游郁香／綜合報導

湖人開幕戰外線完全失靈，三分合計30投僅5中，不過他們仍力退西區勁敵灰狼，《ESPN》資深記者謝爾本(Ramona Shelburne)分析，洛城三分失準還能贏得漂亮的關鍵，是他們在禁區拿下72分，整場僅7失誤，加上當家長人戴維斯(Anthony Davis)繳出「怪物級」表現。

由於湖人今夏並沒有重大補強，新帥瑞迪克(JJ Redick)沿用上季勝率最高的先發陣容，雙巨頭詹姆斯(LeBron James)、戴維斯，搭配混血前鋒八村壘及後場的主控羅素(D'Angelo Russell)、「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)，這套先發上季拿下18勝6敗。

▲▼湖人戴維斯。（圖／路透）

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▲湖人當家長人戴維斯。（圖／路透，下同）

儘管湖人此戰外線嚴重失準，整場30投僅5中，外線命中率僅16.7%，但NBA資深記者歐康納(Kevin O'Connor)指出，在瑞迪克的帶領下，湖人的進攻與上季相比可謂「天壤之別」，攻防兩端都更積極，運用更多的戰術，有更多的變化，「一旦三分命中率提升，這支球隊將會更加令人興奮。」

《ESPN》記者謝爾本則誇讚，湖人打出一場非常扎實且穩定的比賽，在無法投進三分的情況下，他們在禁區得到72分，整場只有7次失誤，當然，當家長人戴維斯單場36分、16籃板的「怪物級」表現也很關鍵。

▲戴維斯化身湖人新神獸，開幕戰就追平張伯倫紀錄。（圖／路透）

洛城記者布哈(Jovan Buha)給湖人開季首戰很高的評價，「這是一場彰顯實力的勝利，讓人們再次看到湖人的潛力和實力。」上季已取得成功的先發陣容，今(23)日不僅延續過往的表現，在攻防兩端的組織和創造力還都更上一層樓。

另一位湖人記者沃德(Ryan Ward)也直呼，「湖人今晚表現出色！對陣聯盟防守最強的球隊之一，表現令人印象深刻。」

單場猛飆36分、16籃板和4助攻，外帶3火鍋的戴維斯，談到自己這一戰的表現時霸氣地說，「這是年度最佳防守球員等級的表現。」被認為是在暗諷今日完全被他比下去的4屆最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)，戈貝爾不僅沒能守住AD，開賽就被八村壘隔扣，單場拿下13分、14籃板。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇戴維斯AD

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