湖人三分30投5中仍贏關鍵曝　戴維斯自認打出最佳防守球員表現

湖人開幕戰外線完全失靈,三分合計30投僅5中,不過他們仍力退西區勁敵灰狼,《ESPN》資深記者謝爾本(Ramona Shelburne)分析,洛城三分失準還能贏得漂亮的關鍵,是他們在禁區拿下72分,整場僅7失誤,加上當家長人戴維斯(Anthony Davis)繳出「怪物級」表現。

由於湖人今夏並沒有重大補強,新帥瑞迪克(JJ Redick)沿用上季勝率最高的先發陣容,雙巨頭詹姆斯(LeBron James)、戴維斯,搭配混血前鋒八村壘及後場的主控羅素(D'Angelo Russell)、「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves),這套先發上季拿下18勝6敗。

▲湖人當家長人戴維斯。(圖/路透,下同)

儘管湖人此戰外線嚴重失準,整場30投僅5中,外線命中率僅16.7%,但NBA資深記者歐康納(Kevin O'Connor)指出,在瑞迪克的帶領下,湖人的進攻與上季相比可謂「天壤之別」,攻防兩端都更積極,運用更多的戰術,有更多的變化,「一旦三分命中率提升,這支球隊將會更加令人興奮。」

《ESPN》記者謝爾本則誇讚,湖人打出一場非常扎實且穩定的比賽,在無法投進三分的情況下,他們在禁區得到72分,整場只有7次失誤,當然,當家長人戴維斯單場36分、16籃板的「怪物級」表現也很關鍵。

洛城記者布哈(Jovan Buha)給湖人開季首戰很高的評價,「這是一場彰顯實力的勝利,讓人們再次看到湖人的潛力和實力。」上季已取得成功的先發陣容,今(23)日不僅延續過往的表現,在攻防兩端的組織和創造力還都更上一層樓。

另一位湖人記者沃德(Ryan Ward)也直呼,「湖人今晚表現出色!對陣聯盟防守最強的球隊之一,表現令人印象深刻。」

