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湖人5戰4敗禁區又1人倒下　該打包羅素、八村壘換2屆灌籃王？

▲▼湖人替補長人海耶斯再次扭傷右腳踝；公牛灌籃王拉文。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人替補長人海耶斯再次扭傷右腳踝。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

近5戰4敗的湖人今(1)日再傳出壞消息，禁區替補海耶斯(Jaxson Hayes)2度扭傷右腳踝，得休養2到3周，另一名長人伍德(Christian Wood)則在動刀後，至今還未亮相。外界高度關注湖人何時會啟動交易，洛城資深記者歐文(Anthony Irwin)提出打包羅素(D'Angelo Russell)、八村壘，換取「灌籃王」拉文(Zach LaVine)的交易方案。

24歲長人海耶斯日前在對太陽的NBA盃小組賽復出，卻在終場前1分鐘扣籃時扭傷右腳踝，當地時間周五進行了MRI檢查，確認得休戰2到3周。值得一提的是，海耶斯之前就是因為右腳踝傷勢休養了2周，沒想到回歸後馬上又傷到，加上另一名替補中鋒伍德至今未能從左膝傷勢中回歸，讓當家長人戴維斯(Anthony Davis)肩上的重擔更加沉重。

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在近5戰吞下4敗後，湖人的戰績下滑到11勝8敗，暫時名列西區第6，外界高度關注他們何時會啟動交易，就資深洛城記者歐文得到的消息，紫金軍團高層會等到12月中旬再做決定，例如是否要網羅觀望已久的中鋒瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)。

▲▼湖人替補長人海耶斯再次扭傷右腳踝；公牛灌籃王拉文。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛灌籃王拉文。（圖／達志影像／美聯社）

歐文推估，最有可能的情況是，總管佩林卡(Rob Pelinka)等到明年1月，得到賽季前30場的「比賽樣本」，真正了解這支球隊的實力時才展開行動。

歐文提出了6個交易方案，其中1個是打包已轉任替補的前主控羅素、混血前鋒八村壘和2季只出賽30場的後衛文森(Gabe Vincent)，外加1枚首輪籤、3枚次輪籤和選秀互換權，換取公牛2屆「灌籃王」拉文和克雷格(Torrey Craig)。

歐文指出，羅素上季例行賽表現出色，卻在季後賽「隱形」，儘管他季初被新帥瑞迪克(JJ Redick)降為替補後，欣然接受了自己的新角色，但狀況相當不穩定，他顯然會更樂意在一支背負期望較低的球隊中，扮演更重要的角色。

至於公牛的2屆「灌籃王」拉文，本季恢復了健康，至今出賽18場，場均能得22分、4.5籃板和4.1助攻，整體命中率突破5成，三分命中率也達到42.9%，狀態相當火燙。

▲馬刺保羅、湖人羅素。（圖／路透）

▲湖人羅素。（圖／路透）

歐文分析，拉文能提供湖人在外圍急需的運動能力，且他在無球時也能幫忙拉開空間，減輕天王詹姆斯(LeBron James)組織進攻上的負擔，里夫斯(Austin Reaves)則可以轉往替補，擔任第3組織者，避免扛先發時明顯曝露出運動能力不足的缺陷。

歐文坦言，拉文的防守影響力從未與他的運動能力相匹配，不過湖人的防守已經無法更糟糕，拉文的防守壓制力相較於目前其他洛城後衛，還是略勝一籌。

更重要的是，拉文能在詹姆斯退休後，成為戴維斯之外，洛城第2出色的看板球星， 「這個組合能為湖人贏得總冠軍嗎？可能需要很多角色球員的幫助，但他們將是一個讓湖人進入下一篇章的精彩組合，一旦詹姆斯結束他的職業生涯。」

▲▼湖人替補長人海耶斯再次扭傷右腳踝；公牛灌籃王拉文。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛灌籃王拉文。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人海耶斯Jaxson Hayes羅素八村壘公牛拉文

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