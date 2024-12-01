成立125周年慘遭滑鐵盧　巴薩主場1比2爆冷輸給西甲弱旅

▲西甲巴薩主場1比2不敵拉斯帕爾馬。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

西甲聯賽今（1日）凌晨迎來第15輪焦點戰，由隊史剛成立125周年的榜首巴塞隆納主場交手排名第14的拉斯帕爾馬，儘管巴塞隆納本戰佔據70%的控球權以及出現27次的高頻率射門，最終還是以1比2黯然吞敗，西甲不勝紀錄也延至第3場。

巴塞隆納在上半場掌控大部分的球權，但始終未能突破拉斯帕爾馬的防線，上半場結束前，主將貝洛利（Raphael Belloli）發動一次防守反擊，無奈他射門擊中球門橫樑，雙方以0比0進入中場休息。

下半場一開始客隊拉斯帕爾馬率先發動進攻先聲奪人，門將西列森（Jasper Cillessen）長傳後經由多方傳導，最終桑德羅（Sandro）在禁區邊緣破門成功，拉斯帕爾馬1比0先馳得點。

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隨後巴塞隆納換人，新晉足球金童亞馬爾（Lamine Yamal）上場後巴塞隆納逐漸掌控比賽，並在比賽進行到第60分鐘時，憑藉著貝洛利的左腳低射將比分扳平至1比1，這是貝洛利本賽季的第9個聯賽進球。

第67分鐘拉斯帕爾馬攻勢再起，從德甲沃夫斯堡的外租球員席爾瓦（Fábio Silva）突破越位陷阱，接到穆尼奧斯（Javi Muñoz）的傳球後，成功突破巴塞隆納門將進球得分，拉斯帕爾馬將比分超前至2比1。

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落後1球的巴塞隆納在剩餘時間尋求追平機會，貝洛利的任意球被拉斯帕爾馬門將西列森撲出，西甲頭號射手萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）的兩次進攻機會皆無功而返，最終巴塞隆納在主場就以1比2吞下敗仗，目前戰績雖然還是高居第1，但近期已經3連不勝。

「我認為當我們不進球時，球隊就會有些掙扎，這是我們必須改變的地方。」巴塞隆納主帥弗利克（Hansi Flick）賽後說道，「所以我們必須作為一個團隊更好地防守，不僅僅是後衛或防守球員，而是整個球隊，我們能做得更好。」