成立125周年慘遭滑鐵盧　巴薩主場1比2爆冷輸給西甲弱旅

▲西甲巴薩主場1比2不敵拉斯帕爾馬。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

西甲聯賽今(1日)凌晨迎來第15輪焦點戰,由隊史剛成立125周年的榜首巴塞隆納主場交手排名第14的拉斯帕爾馬,儘管巴塞隆納本戰佔據70%的控球權以及出現27次的高頻率射門,最終還是以1比2黯然吞敗,西甲不勝紀錄也延至第3場。

巴塞隆納在上半場掌控大部分的球權,但始終未能突破拉斯帕爾馬的防線,上半場結束前,主將貝洛利(Raphael Belloli)發動一次防守反擊,無奈他射門擊中球門橫樑,雙方以0比0進入中場休息。

下半場一開始客隊拉斯帕爾馬率先發動進攻先聲奪人,門將西列森(Jasper Cillessen)長傳後經由多方傳導,最終桑德羅(Sandro)在禁區邊緣破門成功,拉斯帕爾馬1比0先馳得點。

???????? GOAL | Barcelona 0-1 Las Palmas | Sandro



BARCELONA HAVE GONE BEHIND!pic.twitter.com/VJHu9MvqAM