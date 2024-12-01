運動雲

>

成立125周年慘遭滑鐵盧　巴薩主場1比2爆冷輸給西甲弱旅

▲西甲巴薩主場1比2不敵拉斯帕爾馬。（圖／路透）

▲西甲巴薩主場1比2不敵拉斯帕爾馬。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

西甲聯賽今（1日）凌晨迎來第15輪焦點戰，由隊史剛成立125周年的榜首巴塞隆納主場交手排名第14的拉斯帕爾馬，儘管巴塞隆納本戰佔據70%的控球權以及出現27次的高頻率射門，最終還是以1比2黯然吞敗，西甲不勝紀錄也延至第3場。

巴塞隆納在上半場掌控大部分的球權，但始終未能突破拉斯帕爾馬的防線，上半場結束前，主將貝洛利（Raphael Belloli）發動一次防守反擊，無奈他射門擊中球門橫樑，雙方以0比0進入中場休息。

下半場一開始客隊拉斯帕爾馬率先發動進攻先聲奪人，門將西列森（Jasper Cillessen）長傳後經由多方傳導，最終桑德羅（Sandro）在禁區邊緣破門成功，拉斯帕爾馬1比0先馳得點。

隨後巴塞隆納換人，新晉足球金童亞馬爾（Lamine Yamal）上場後巴塞隆納逐漸掌控比賽，並在比賽進行到第60分鐘時，憑藉著貝洛利的左腳低射將比分扳平至1比1，這是貝洛利本賽季的第9個聯賽進球。

第67分鐘拉斯帕爾馬攻勢再起，從德甲沃夫斯堡的外租球員席爾瓦（Fábio Silva）突破越位陷阱，接到穆尼奧斯（Javi Muñoz）的傳球後，成功突破巴塞隆納門將進球得分，拉斯帕爾馬將比分超前至2比1。

落後1球的巴塞隆納在剩餘時間尋求追平機會，貝洛利的任意球被拉斯帕爾馬門將西列森撲出，西甲頭號射手萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）的兩次進攻機會皆無功而返，最終巴塞隆納在主場就以1比2吞下敗仗，目前戰績雖然還是高居第1，但近期已經3連不勝。

「我認為當我們不進球時，球隊就會有些掙扎，這是我們必須改變的地方。」巴塞隆納主帥弗利克（Hansi Flick）賽後說道，「所以我們必須作為一個團隊更好地防守，不僅僅是後衛或防守球員，而是整個球隊，我們能做得更好。」

關鍵字： 足球巴薩萊萬多夫斯基拉斯帕爾馬

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

12強奪冠邀約滿檔！律師給1忠告曝「張誌家、曹錦輝怎麼陷進去的」

12強奪冠邀約滿檔！律師給1忠告曝「張誌家、曹錦輝怎麼陷進去的」

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

廖任磊自請戰力外　計畫前往日本訓練「等機會」

廖任磊自請戰力外　計畫前往日本訓練「等機會」

U12奪冠爽嗑和牛！辜仲諒問「日本跟韓國誰強？」小將笑回4字

U12奪冠爽嗑和牛！辜仲諒問「日本跟韓國誰強？」小將笑回4字

好暖！張惠妹捐贈千副手套力挺關懷盃　沖繩少棒隊帶來舞蹈表演

好暖！張惠妹捐贈千副手套力挺關懷盃　沖繩少棒隊帶來舞蹈表演

快訊／黃筱雯奪金！　世界拳總年終賽擊敗蒙古好手封后

快訊／黃筱雯奪金！　世界拳總年終賽擊敗蒙古好手封后

陳傑憲淚曝曾與母親關係不佳　綺綺常唸1事助破冰

陳傑憲淚曝曾與母親關係不佳　綺綺常唸1事助破冰

林家正傷勢曝光！「需休養一段時間」　明年球季不受影響

林家正傷勢曝光！「需休養一段時間」　明年球季不受影響

辜仲諒主持亞棒總執委會　決議中國承辦明年女棒錦標賽、亞錦賽

辜仲諒主持亞棒總執委會　決議中國承辦明年女棒錦標賽、亞錦賽

野獸燃燒！林志傑賣老命拚逆轉勝　勇士主帥賽後虧周桂羽抽筋

野獸燃燒！林志傑賣老命拚逆轉勝　勇士主帥賽後虧周桂羽抽筋

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

熱門新聞

12強奪冠邀約滿檔！律師給1忠告曝「張誌家、曹錦輝怎麼陷進去的」

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

廖任磊自請戰力外　計畫前往日本訓練「等機會」

U12奪冠爽嗑和牛！辜仲諒問「日本跟韓國誰強？」小將笑回4字

好暖！張惠妹捐贈千副手套力挺關懷盃　沖繩少棒隊帶來舞蹈表演

快訊／黃筱雯奪金！　世界拳總年終賽擊敗蒙古好手封后

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強奪冠邀約滿檔！律師給選手1忠告

2張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

3廖任磊自請戰力外　計畫日本訓練

4辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

5好暖！張惠妹捐贈千副手套力挺關懷盃

最新新聞

1這周「世界冠軍有8個」　全嗨炸：謝謝台灣隊

2巴薩成立125周年慘遭滑鐵盧

3湖人該打包羅素、八村壘換拉文？

42屆塞揚加盟道奇　要拿更多冠軍

536歲「火球男」　美媒爆6隊興趣

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

U12台灣小將亞洲盃奪冠　辜仲諒宴請全隊嗑燒肉

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

林智勝合體「金鏞」看台灣奪冠　「贏日本就是爽！等了32年了」

「訂珍奶還是奶茶？」　王勝偉幽默談情蒐助12強奪冠

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

子瑜太美頻傳整形！定延替喊冤　「高EQ幽默化解」現場全爆笑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366