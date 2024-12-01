12強奪冠邀約滿檔！律師給1忠告曝「張誌家、曹錦輝怎麼陷進去的」

▲中華隊勇奪冠軍，創下台灣在棒球三大賽的最佳戰績。（圖／轉自CPBL中華職棒FB）

記者閔文昱／綜合報導

中華隊12強炸裂奪冠，從球員場上帥氣得分，到私下愛台灣各種舉動，狂洗版各大社群平台，教練團與球員們返台後也邀約不斷。對此，律師林智群給出給出忠告，呼籲球員要學會分辨外界誘惑，並為自己與惡意間築起一道防火牆，想想「當年張誌家、曹錦輝是怎麼陷進去的？」

林智群在社群平台Threads以「給12強冠軍選手的一個忠告」為題發文表示，隨著台灣棒球拿冠軍，這些選手一定會有很多很多邀約、廣告、活動、吃飯、聚會等著他們，如果是廠商合作，可以讓經紀公司去處理，但若是私下受邀，建議中華職棒協會或前輩恰恰、周思齊為年輕選手們上一課。

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▲中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

「當年張誌家、曹錦輝是怎麼陷進去的？」林智群提到，若只是陌生人的邀約，他們應該也不會去，但一開始都馬是學長學弟揪唱歌、吃飯，然後陌生人開始出現、大家認識一下。

林智群提醒，如今這些冠軍成員才24、25歲，他們從小到大都在打球、練球、比賽，對於外面世界的險惡跟誘惑可能不是那麼清楚，因此資深前輩與球團有義務也有責任，告訴球員如何為自己跟惡意間築起一道防火牆，「回去找教練吧！教練團可以教的，不只是棒球，還有怎麼趨吉避凶。」