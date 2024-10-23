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詹皇創歷史前「提醒」布朗尼內容曝　父子永生難忘的2分31秒

記者游郁香／綜合報導

湖人今(23)日不僅贏得2016年以來開幕戰首勝，天王詹姆斯(LeBron James)與大兒子布朗尼(Bronny James)第2節一起打了2分31秒，成為NBA史上首對同場征戰的父子檔。轉播鏡頭拍到，兩人在板凳席準備上場時，詹皇對布朗尼說，「你看到那種強度了嗎？上場就放輕鬆去打，不用擔心犯錯。」

▲▼湖人父子檔詹姆斯、布朗尼。（圖／路透）

▲湖人父子檔詹姆斯、布朗尼。（圖／路透，下同）

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湖人今日在主場迎戰灰狼，次節還剩4分鐘時，他們拉開51比35、16分領先，主帥瑞迪克(JJ Redick)選擇讓詹姆斯與布朗尼同時上陣，父子在板凳席準備時，迎來第22個賽季的詹皇提醒菜鳥兒子，「你準備好了嗎？你看到那種強度了嗎？上場就放輕鬆去打，不用擔心犯錯，只要努力打就行了。」

兩人走向記分台準備上場，布朗尼賽後直呼，「和我爸爸一起走向記分台，第一次上場，那將是我永遠不會忘記的時刻。」父子同場的時光持續了2分31秒，布朗尼生涯首次出手被4屆年度最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)封阻，隨後他接到老爸的傳球再次嘗試投籃，但錯失這記三分球。

不過布朗尼成功守住灰狼球星艾德華茲(Anthony Edwards)，迫使對方投丟，詹姆斯則完成了一記底線扣籃。

除了詹姆斯的家人，愛妻莎凡娜(Savannah James)、二兒子布萊斯(Bryce James)和今日度過10歲生日的小女兒祖莉(Zhuri James)，MLB史上首對同場征戰的父子檔大、小葛瑞菲(Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.)也來到場邊觀戰，一起見證歷史。

詹姆斯難掩喜悅，「今天的一切都很美好。」他表示，自己為布朗尼感到驕傲，「他是我的生命線。」他並不擔心布朗尼的成長，「因為我知道他多努力工作，我知道他的本質。」

▲▼湖人父子檔詹姆斯、布朗尼。（圖／路透）

「這只是關於他在任何他想做的事情上是否快樂，以及他想如何表現。」詹姆斯說，「但更重要的是，他在場外如何繼續成為一個模範公民和年輕人，以及一個很多人看重的榜樣。所以，籃球的事情會自然而然地解決，我不擔心這個。」

因為特殊身份而承受巨大壓力的布朗尼，生涯首秀沒有太多表現，但他態度認真，賽後也不忘表達感謝，「感謝湖人國度對我和我父親的支持。」

▲▼湖人父子檔詹姆斯、布朗尼。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇布朗尼

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