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台灣大賽3勝1敗王者優勢　歷史數據藏玄機

▲▼中職鄭凱文。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭凱文。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟目前以2勝1敗領先統一獅，今天將派出「土投」鄭凱文對決統一獅郭俊麟，若能拿下第4戰，歷史數據顯示將擁有超過八成奪冠機率。

【歷史數據大解密】

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根據中職歷史數據統計，取得3勝1敗優勢的球隊，有高達81.25%的機率最終奪冠。在16次這樣的情況中，就有13次成功封王，包括1990年味全、1993年兄弟、1996年統一、1999年味全、2000年統一、2003年兄弟、2007年統一、2009年統一、2011年統一、2012年Lamigo、2014年Lamigo、2017年Lamigo、2019年Lamigo等隊伍。

【兄弟總冠軍賽歷史】

兄弟隊史共9次奪得總冠軍（1992、1993、1994、2001、2002、2003、2010、2021、2022），15次打進總冠軍賽，整體奪冠率為46.66%。

值得注意的是，在取得3勝1敗優勢時，兄弟的奪冠率僅50%，4次3勝1敗僅2次封王（1993、2003年成功，2015、2020年失利）。

【對戰統一特殊數據】

這是兩隊第7度在總冠軍賽交手，先前6次交手中以3勝3敗戰平（2008、2009、2020年統一奪冠，1993、2001、2021年兄弟奪冠）。兄弟對上統一時取得3勝1敗優勢，奪冠率是50%（1993年成功、2020年失利），若是2勝2敗，奪冠率為0。

【統一逆轉實例】

統一獅在總冠軍賽面對1勝3敗劣勢時，有33.3%的逆轉封王紀錄（3次1冠）。最經典的案例就是2020年對戰兄弟，在1勝3敗劣勢下連趕3場逆轉奪冠。

如果統一今天將戰局扳平至2勝2敗，奪冠率50%，其中對中信兄弟奪冠率是100%。

▲統一獅隊投手郭俊麟。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊投手郭俊麟。（圖／統一球團提供）
 

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