「呂寶笑容」再現　呂彥青也驚訝拿MVP：感謝隊友打分數

▲呂彥青 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟10比0完封統一獅，台灣大賽取得2勝1敗，其中呂彥青6局1出局滿壘登板拆彈，獲選單場MVP。當下解決危機退場時，他綻放招牌陽光笑容；賽後被問及此事，呂寶再度害羞表示，「就是我一貫的笑容。」

克迪在6局首度遇到危機，最後留下1人出局滿壘，由呂彥青接手，他雖然連續3顆壞球走在前，但仍穩住陣腳，製造滾地球，加上隊友製造雙殺守備，成功化解危機；7局續投也繼續讓球隊保持領先。

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細談對決陳鏞基的打席，呂彥青表示，其實3壞球走在前，也是預料之內，「就是在抓對方的心態，先丟壞球也是在觀察他的狀況，不過後面沒丟進去，也是滿緊張的，有感覺到今天裁判好球帶比較小，也不可能一直丟邊邊角角的球，想辦法攻擊好球帶。」

這是呂彥青總冠軍賽首次獲選單場MVP，2021年台灣大賽主要擔任先發，2022年出賽3場都是後援。拿到MVP會驚訝嗎？他坦言，「應該有一點吧，畢竟前年守了3場都沒有拿過，當然也要感謝隊友，這場比賽是大家一起拿下來的。」

曾頌恩在7局轟出3分砲，幫助兄弟擴大領先。呂彥青直言，對投手來說相對沒有壓力，「當然還是有一些壓力，只是沒有這個大，滿感謝野手們這麼努力打分數。」

在台灣大賽先發、後援都擔任過，呂彥青強調，無論是什麼角色都用一樣的心態，「因為台灣大賽其實每一顆球、每一個打席都很關鍵，我一直抱持小心的態度，自己也滿振奮的。」

當時化解滿壘時，呂彥青露出招牌「呂寶」笑容，他開心地說，「這就是我一貫的笑容！」