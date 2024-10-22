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平野：就是相信他！呂彥青聽教頭讚賞瞬間臉紅害羞道謝

▲呂彥青 。（圖／中信兄弟提供）

▲呂彥青 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟10比0完封統一獅，台灣大賽取得2勝1敗，其中呂彥青6局1出局滿壘登板拆彈，總教練平野惠一賽後直言，當下選擇就是派出最信任的投手，也很高興呂彥青做到了。一旁聽聞教頭的讚賞，呂彥青瞬間臉紅，害羞以日文回應：「ありがとうございます（謝謝）。」

克迪在6局首度遇到危機，最後留下1人出局滿壘，由呂彥青接手，他雖然連續3顆壞球走在前，但仍穩住陣腳，製造滾地球，加上隊友製造雙殺守備，成功化解危機；7局續投也繼續讓球隊保持領先，獲選此戰MVP。

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平野惠一直言，當時真的守備很關鍵，「教練那時的想法是派出信任感最高的投手，就是呂彥青，如果這麼好的投手被打，我們也沒辦法了，當下是抱持這個心態換投的。」

呂彥青好投回應，他表示當時就是抱持希望不要讓對手逆轉，「打者是鏞基，即使是高飛犧牲打也沒關係，就是想辦法減少傷害。」對於壞球走在前，他坦言其實滿緊張的，但努力告訴自己不要投出保送，想辦法把好球要回來。

平野大讚，呂彥青過去都在9局擔任終結者，是非常有經驗的投手，「我們就是這樣相信他，相信他自己也知道這件事。」呂彥青一旁聽著教練的讚賞，臉頰瞬間漲紅，隨後也向教練說聲謝謝。

兄弟後半段連2次代打也很重要，包括陳子豪代打許基宏，擊出帶有打點的安打，詹子賢8局代打也擊出二壘長打。平野表示，打線雖然一開始先攻下3分，但後面一度被凍結，在那情況下，還是決定派上代打。

其中陳子豪代打第4棒，平野解釋，「例行賽的話，我通常不會換掉第4棒，但這是短期決戰，必須要拿下這一分，是因為這種想法，決定換上子豪，他也做出很好的回應，順利送回分數，非常感謝子豪。」

兄弟以2勝1負領先，明天搶聽牌。平野強調，還是抱持挑戰者的心態，「直到最後一場，都不會改變，期待大家繼續團結一心、全員作戰。」

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