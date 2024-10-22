戴資穎申請「世界排名保護」至少休3個月　明年才能參賽

▲台灣球后戴資穎。（圖／Badminton photo提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎本周重回世界第4，但世界羽聯(BWF)官網上顯示，她已申請排名保護，鎖定在女單第5的位置，至少3個月不會出賽， 對此教練賴建誠表示，這麼做的原因是希望讓小戴專心養膝傷，如果沒申請排名保護，只要不打750等級以上的賽事，都會面臨罰款問題。

羽球生涯進入最後倒數的戴資穎，在巴黎奧運後強忍雙膝傷勢連打日本公開賽、台北公開賽、香港公開賽和中國公開賽，這4站她2度提前退賽，上個月底她到高雄長庚醫院檢查傷勢後，決定退出10月的北極賽和丹麥賽，希望能在11月回歸賽場。

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不過世界羽聯官網上顯示，戴資穎已申請世界排名保護。根據規定，世界前32名的選手，可因傷病或其他原因申請排名保護，排名保護最少3個月，最長可持續1年，受到保護的選手最快得等到申請保護後的3到12個月才能回歸。復出後可參加高等級巡迴賽，但無法被列為種子。

戴資穎現在最快要3個月後才能出賽，她將缺席11月的日本熊本大師賽、中國大師賽。教練賴建誠表示，這麼做主要還是希望小戴能專心養傷、安心休息，避免因為缺席賽事遭受罰款。