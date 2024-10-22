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河村勇輝最快24日登上NBA！感恩發文　灰熊一哥幕後力挺超暖

▲「日本希望」河村勇輝與灰熊一哥莫蘭特大秀舞技。（圖／路透）

▲「日本希望」河村勇輝與灰熊一哥莫蘭特大秀舞技。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

NBA新賽季明(23)日開打，172公分的日本第一控河村勇輝日前簽下雙向合約，擠進灰熊的開幕戰名單，最快24日作客爵士一役就能登上籃球最高殿堂，成為史上第4位挑戰NBA成功的日本球員。《The Athletic》記者艾科(Kelly Iko)透露，灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)是河村勇輝幕後最大的支持者。

 
 
 
 
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23歲的河村勇輝過去4季效力於日本B聯賽的橫濱海盜隊，2023年獲選最有價值球員，上季場均能砍20.9分、8.1助攻。他也是日本男籃能取得巴黎奧運門票的關鍵人物，儘管身高只有172公分，他仍勇敢追尋NBA夢，9月與灰熊簽下「Exhibit 10」合約。

河村勇輝憑藉5場熱身賽場均上場15.1分鐘，能得3.4分、4.2助攻，三分球16投4中的表現，獲得了雙向合約，他昨(21)日特地發文表達感謝，「我已經和灰熊簽訂了一紙雙向合約。首先，我想感謝灰熊的每一位成員，感謝他們給了我這個絕佳的機會，我也想感謝所有一直以來支持我的球迷。」

河村勇輝說，「我才剛剛起步，前面還有很多挑戰，但我會每天努力訓練，爭取站上NBA的賽場，為球隊的勝利做出貢獻，我真心感謝大家的支持。」

▲日本明星主控河村勇輝終於迎來NBA首次熱身賽登場。（圖／路透）

▲日本第一控河村勇輝有望在24日登上NBA。（圖／路透）

根據NBA官方公布的各隊開幕戰名單，河村勇輝的名字也出現在上面，他有機會在灰熊24日的賽季首戰就完成登上NBA的夢想，成為繼田臥勇太、渡邊雄太和八村壘後，日本歷史第4人，他也有望成為首位從日本B聯賽挑戰NBA成功的球員。

《The Athletic》記者艾科透露，灰熊一哥莫蘭特是河村勇輝幕後最大的支持者，「在灰熊的首場季前熱身賽後，莫蘭特多次詢問攝影師的下落，想確保河村勇輝能夠在媒體上獲得足夠的曝光時間。」

▲▼日本第一控河村勇輝。（圖／路透）

▲172公分的河村勇輝挑戰NBA，得到灰熊一哥莫蘭特的暖心支持。（圖／路透）

莫蘭特從訓練營一開始就稱河村勇輝是自己「兄弟」，兩人一起在場上大跳「The Griddy Dance」，日前對公牛一役，他在河村勇輝最後3.2秒站上罰球線前，在場邊耳提面命一番，他日前又公開表示，「我覺得Yuki總是搶盡風頭，向我的兄弟Yuki致敬。」

在河村勇輝的合約被灰熊「升級」後，莫蘭特也第一時間貼出對方的帥照獻上祝福，顯見兩人的好交情，該則貼文在X上已有破800萬人查看。

關鍵字： NBA灰熊莫蘭特Ja Morant河村勇輝

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