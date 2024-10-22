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世界大賽G1洋基柯爾扛先發　左投柯提斯有望歸隊

▲▼洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）。（圖／路透）

▲洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟世界大賽將於周末開打，洋基與道奇的豪門對決備受矚目，洋基確定將派出柯爾（Gerrit Cole）先發，扛首戰搶勝任務。

柯爾本季例行賽先發17場，累計8勝5敗，防禦率為3.41。季後賽部分，柯爾先發3場，奪1勝，防禦率3.31，合計16.1局奪12次三振，被打擊率為2成97。

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洋基總教練布恩（Aaron Boone）在例行賽交手時就曾期待洋基與道奇在10月對決，他表示，「眾星雲集，萬眾矚目，希望我們能上演一場精彩的系列賽。」

這將是自1981年以來，洋基與道奇首次在世界大賽相遇，也是兩隊第12次秋季經典賽交手，洋基確定由柯爾在週五晚上的道奇球場擔任先發。

根據美媒推估，四位輪值投手包含柯爾、羅丹（Carlos Rodon）、施密特（Clarke Schmidt）及希爾（Luis Gil）。布恩表示，「我們還沒有最終確定，我可以告訴你柯爾會投第一戰，而且很可能...我們會按照這樣的順序安排。我們現在還沉浸在晉級的喜悅中，還沒開始準備或類似的事情，所以我現在不想貿然下定論。」

此外，左投柯提斯（Nestor Cortes）9月因「左肘屈肌拉傷」缺陣，關於他是否能在世界大賽復出，布恩透露，「這是有可能的，他預計明天要投一場實戰，有不錯的機會能進入名單。」柯提斯本季戰績為9勝10敗，防禦率3.77。

關鍵字： 洋基道奇世界大賽柯爾大聯盟

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