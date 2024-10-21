黑豹旗／突破僵局再見三振互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

▲莊敬高職棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

2018年成立的莊敬高職，除了創隊首年、第3年的黑豹旗闖進32強，其餘每一年都在64強輸球，今（21日）面對新竹縣仰德高中，原本很有機會贏球，好幾次得分機會都沒拿下，0比0進入延長，最後在延長賽突破僵局1比2輸球，讓教練感到很失望。賽後雙方球員不斷垃圾話，莊敬總教練鄭榮棟立刻出面制止：「你們輸不起嗎？」

此戰莊敬先發投手簡瀚威主投1.2局，沒被敲安打；簡廷軒1.2局被敲1安打，有一次觸身球、1次暴投，兩人都無失分。第三任投手張均富4局投球只被敲1安打，但最後關鍵的突破僵局第8局暴投導致輸球。打線部分，莊敬單場6支安打，比仰德還要多4支，不過一直久攻不下，只靠著突破僵局制對方的滿壘保送拿下1分。

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拿下再見三振之後，仰德球員對著莊敬振奮怒吼，還有人疑似說出：「阿不是很厲害」...這類的話語，這也讓莊敬部分球員很生氣，雙方在場上互噴垃圾話，引發小衝突，不過立刻就被莊敬總教練鄭榮棟制止。

球員的表現還是讓鄭榮棟感到失望，他說：「打不到人家的球就是要輸，今天投手也沒有投好。」鄭榮棟也提到，球隊除了表現不佳，運氣也不站在他們這邊，「這就是棒球，今天我們打在邊線兩次，最後都被雙殺，有時候球運就是這樣。」鄭榮棟很失望地說，「今天沒有做得好的地方。」並認為球隊從2018年成立以後，這次的表現相當退步。