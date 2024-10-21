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年度個人獎入圍名單出爐　MVP古林睿煬唯一本土、新人獎台鋼內戰

▲中職個人獎，入圍名單。（圖／中職提供）

▲中職個人獎，進步獎入圍名單。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2024明台產險中華職棒頒獎典禮將於11月4日晚間6時30分在台北萬豪酒店隆重舉行。本屆頒獎典禮由中華職業棒球大聯盟與三井住友海上集團明台產物保險連續第五年合作舉辦，旨在表彰本季表現優異的球員。

年度三大獎入圍名單今日公布，競爭激烈。最佳進步獎入圍者包括樂天桃猿的莊昕諺、陳柏豪，以及中信兄弟的曾頌恩。莊昕諺本季出賽50場，6勝1敗，防禦率3.45；陳柏豪以29次救援成功奪得救援王；曾頌恩則以0.304打擊率和10支全壘打展現進步。

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▲中職個人獎，入圍名單。（圖／中職提供）

▲中職個人獎，年度MVP入圍名單。（圖／中職提供）

最佳新人獎由台鋼雄鷹三位新秀角逐：王博玄（108場出賽，106支安打）、陳柏清（19場出賽，防禦率3.53）和曾子祐（115場出賽，123支安打）。

最有價值球員獎入圍者為統一獅的古林睿煬（10勝2敗，防禦率1.66）和勝騎士（14勝5敗，167次三振），以及台鋼雄鷹的魔鷹（30支全壘打，99打點）。

頒獎典禮將通過多個平台直播，包括緯來電視網、緯來TWITCH頻道、CPBLTV和CPBL YouTube頻道。主辦方誠邀球迷共同見證這場棒球界的年度盛會，一起見證選手們的榮耀時刻。

▲中職個人獎，入圍名單。（圖／中職提供）

▲中職個人獎，新人獎入圍名單。（圖／中職提供）

關鍵字： 中職獎項進步獎新人獎MVP

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