夢想家20分狂電戰神收2連勝　簡浩超神Logo shot、林俊吉傷退

▲夢想家簡浩。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家昨(19)日在主場拿下TPBL職籃歷史性首勝，今(20)日換交手上季T1聯盟亞軍台北台新戰神，「夢想小跑車」林俊吉延續前役火燙手感，攻下20分、7助攻，但他末節意外傷退，射手簡浩則在上半場終了前砍進「Logo shot」，夢想家終場以105比85狂勝20分，喜迎2連勝。

夢想家本季獲台籃頂尖控衛蔣淯安助拳，但他的膝傷未癒，缺席了首周的賽事，好在「夢想小跑車」林俊吉連2場都展現火燙手感，繼TPBL歷史性首戰轟下22分，他今日對戰神又飆出20分、7助攻，加上鳳還巢的「噴射機」張宗憲第2節獨攬10分，夢想家上半場就拉開63比50、13分領先。

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▲夢想家林俊吉。（圖／TPBL提供）

帥哥射手簡浩還在次節終了前砍進一記壓哨「Logo shot」，讓台中洲際迷你蛋球迷嗨翻。戰神第3節不僅沒能追近比數，還只得到11分，夢想家趁勢拉開20分以上的差距，就此一去不復返，夢想家終場就以105比85收下開季2連勝。

不過林俊吉在第4節意外傷退，他在比賽還剩6分11秒時，與戰神後衛曹薰襄相撞，一度痛到在地上打滾，最後「單腳」跳離場上，被迫提前打卡下班。

▲夢想家張宗憲。（圖／TPBL提供）

夢想家此戰有4人得分上雙，除了林俊吉之外，張宗憲貢獻12分、3助攻，不過他所有的分數都集中在上半場；貝奇繳出17分、8籃板；高柏鎧也有16分、9籃板和5抄截進帳；簡浩三分5投3中貢獻9分。

戰神則以奧利佛替補掃下23分最高；米勒拿下18分；狀元郎雷蒙恩首秀僅打了6分鐘得到3分。

▲戰神狀元雷蒙恩。（圖／TPBL提供）