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統一獅投守失常G1慘敗　餅總：最糟糕樣子全出現反是好事

▲▼ 林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

▲林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅今天在台灣大賽首戰以4比10慘敗中信兄弟，此戰投守兩端都有狀況，總教練林岳平樂觀看待，賽後表示，「球隊最糟糕的樣子在第一戰全部出現，並不是壞事，我們還有時間調整。」

獅隊此戰三壘手潘傑楷發生2次失誤，包括4局面對高宇杰擊出的滾地球漏接，以及7局處理宋晟睿的內野飛球也失誤。陳重羽則在6局欲抓二壘卻暴傳。牛棚方面則在先發古林睿煬退場後，動用6任投手，擋不住兄弟攻勢。

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今天守備有些狀況，是否會調動先發打序，林岳平說，「應該是不會，有出現這些狀況相當好，因為是第一戰就全部出現。」

「球隊最糟糕的樣子都出現了，我們還有時間調整，第一局也是對方有失誤，我們才有辦法得分，雙方都有一些狀況，只是我們比他們多。」林岳平表示，整體來看，守備、投手都不理想，但慶幸是在第一戰就發生，「希望往後球賽能夠快速調整。」

對於6局讓對方攻下大局，在胡智爲投球時喊了一個暫停，林岳平賽後解釋，當時是希望他能收下出局數，但他沒辦法解決，「所以喊一個暫停鼓勵他。」

除了古林睿煬因背部緊繃提前退場，陳鏞基8局被代打退場。餅總透露，陳鏞基是因為守備撲接造成有些痠軟情形，「手有點抬不起來，揮棒過程無法完整，所以決定啟用代打。」
 

關鍵字： 棒球台灣大賽統一獅中信兄弟

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