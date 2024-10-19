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「這次不想再錯過...」 張志豪帶傷拚戰總冠軍賽：真的很渴望

▲▼中職張志豪。（圖／記者李毓康攝）

▲張志豪。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

錯過中信兄弟二連霸時期，張志豪自2020年再度進台灣大賽，儘管近期練習賽不慎拉到左腳，他仍展現拚勁，「因為我渴望這座冠軍，我錯過二連霸，這次不想再錯過，無論教練團賦予什麼樣的任務，我會全力配合。」

張志豪透露，自己是在5、6天前對業餘合庫的練習賽傷到左腳，當下真的很氣餒，心想，「一定要這個時候嗎？」他也立刻走下場測試，慶幸傷勢不嚴重，「如果是大拉傷就走不動了，但那時還是可以走，看醫生後也說是小問題。」

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當時拉傷後，張志豪立刻停擺所有練習，專心投入治療，「每天就帶著冰敷機冰敷，因為我真的不能再錯過了！」久違參與總冠軍賽，他直言相當渴望，「終於、終於，可以打總冠軍賽。」

雖然陣中年輕好手居多，張志豪笑稱，「我比較像是新人，因為他們拿過二連霸，就像我之前球季有說，教練叫我做什麼，我會全力配合，代守、代跑、代打或是守一壘都沒問題。」他也認為，不需要跟學弟說太多，大家都很清楚知道自己的角色。

中信兄弟下半季作客桃園球場，拋下封王彩帶，張志豪當時在場上駐足許久，欣賞彩帶拋下來的場景，忍不住掉下淚水，「我真的好久沒看到彩帶，所以我決定站在那裡，看著全場的彩帶。」

張志豪言語之中透露著多麼想要這座總冠軍，「我真的很渴望！」對於自己的腳傷，他透露已經好7、8成，「身為選手，身體健康狀態不可能是百分百，會隨時做好準備，現在是拚意志力的時候。」

關鍵字： 中信兄弟中職張志豪

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