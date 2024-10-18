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勇士挖字母哥配柯瑞美夢未破滅？本人：公鹿打不好我可能被交易

▲▼勇士天王柯瑞、公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／CFP）

▲勇士天王柯瑞（右）、公鹿安戴托昆波。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)近日接受《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)訪問時，突然抓住一名密爾瓦基的員工就問，「如果我們本季無法贏，你會被解僱嗎？」隨後更說，「如果我們拿不到總冠軍，我可能會被交易。」灣區媒體再次看到希望，「字母哥轉戰勇士的夢想可能還沒破滅。」

阿米克上個月在節目上談到勇士天王柯瑞(Stephen Curry)聯手「字母哥」的可能性，「我認為在NBA一直受到關注的，是公鹿是否會走下坡。我們知道勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)長期以來都夢想著讓Giannis來勇士……。」並指出，「字母哥」明年休賽季的動向值得關注。

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阿米克最近訪問了「字母哥」，對方的發言讓灣區媒體再次看到「希望」。安戴托昆波在與阿米克對話時，問了一名公鹿員工一個直截了當的問題，「如果我們本季無法贏，你會被開除嗎？你心裡會不會想，『如果今年不順利怎麼辦？』是的，如果我們拿不到總冠軍，我可能會被交易。」

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲「字母哥」安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

「字母哥」說，這就是他們所處的工作場域，「這就是我們生活的世界。每個人都是如此。」

「字母哥」2023年與公鹿續約3年， 合約最後一年2027-28賽季是球員選項，這使得別隊想透過交易網羅他的難度大增，但密爾瓦基自2021年奪冠後，近3年在季後賽表現掙扎，去年夏天交易來8屆全明星後衛里拉德(Damian Lillard)，卻沒有收到預期的成效，仍連2年季後賽止步首輪，引發「字母哥」是否會離隊的討論。

▲▼勇士天王柯瑞、公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／CFP）

▲勇士天王柯瑞（左）、公鹿安戴托昆波。（圖／CFP）

「字母哥」這番自己可能被交易的言論，立即引起熱議。值得一提的是，他從未隱藏對柯瑞的欣賞，他曾在IG直播時公開表示柯瑞是自己最喜歡的球員之一；被《ESPN》問到「你想和誰一起隔離？」他甚至選了一間「有柯瑞沒自己」的房間。

柯瑞與「字母哥」分別在2018、2019年全明星賽擔任隊長，兩人互以「第一指名」選對方為隊友；柯瑞有次在主場迎戰公鹿時，走到「字母哥」身邊說了一句「let's do it. Come on, man.」，被解讀為在招攬對方。

關鍵字： NBA勇士柯瑞公鹿字母哥安戴托昆波

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