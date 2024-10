勇士挖字母哥配柯瑞美夢未破滅？本人：公鹿打不好我可能被交易

▲勇士天王柯瑞(右)、公鹿安戴托昆波。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)近日接受《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)訪問時,突然抓住一名密爾瓦基的員工就問,「如果我們本季無法贏,你會被解僱嗎?」隨後更說,「如果我們拿不到總冠軍,我可能會被交易。」灣區媒體再次看到希望,「字母哥轉戰勇士的夢想可能還沒破滅。」

阿米克上個月在節目上談到勇士天王柯瑞(Stephen Curry)聯手「字母哥」的可能性,「我認為在NBA一直受到關注的,是公鹿是否會走下坡。我們知道勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)長期以來都夢想著讓Giannis來勇士……。」並指出,「字母哥」明年休賽季的動向值得關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿米克最近訪問了「字母哥」,對方的發言讓灣區媒體再次看到「希望」。安戴托昆波在與阿米克對話時,問了一名公鹿員工一個直截了當的問題,「如果我們本季無法贏,你會被開除嗎?你心裡會不會想,『如果今年不順利怎麼辦?』是的,如果我們拿不到總冠軍,我可能會被交易。」

▲「字母哥」安戴托昆波。(圖/達志影像/美聯社)

「字母哥」說,這就是他們所處的工作場域,「這就是我們生活的世界。每個人都是如此。」

「字母哥」2023年與公鹿續約3年, 合約最後一年2027-28賽季是球員選項,這使得別隊想透過交易網羅他的難度大增,但密爾瓦基自2021年奪冠後,近3年在季後賽表現掙扎,去年夏天交易來8屆全明星後衛里拉德(Damian Lillard),卻沒有收到預期的成效,仍連2年季後賽止步首輪,引發「字母哥」是否會離隊的討論。

▲勇士天王柯瑞(左)、公鹿安戴托昆波。(圖/CFP)

「字母哥」這番自己可能被交易的言論,立即引起熱議。值得一提的是,他從未隱藏對柯瑞的欣賞,他曾在IG直播時公開表示柯瑞是自己最喜歡的球員之一;被《ESPN》問到「你想和誰一起隔離?」他甚至選了一間「有柯瑞沒自己」的房間。

柯瑞與「字母哥」分別在2018、2019年全明星賽擔任隊長,兩人互以「第一指名」選對方為隊友;柯瑞有次在主場迎戰公鹿時,走到「字母哥」身邊說了一句「let's do it. Come on, man.」,被解讀為在招攬對方。