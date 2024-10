鏖戰兩小時上演三盤逆轉勝　伊藤葵晉級大阪公開賽4強續創驚奇

▲伊藤葵。(圖/翻攝自X/luroel)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年大阪公開賽8強,世界排名188的地主選手伊藤葵在歷經2小時的三盤大戰後,以6比7(8)、6比2、6比3逆轉擊敗德國選手利斯(Eva Lys)晉級4強;今年20歲的伊藤葵持續上演黑馬驚奇之旅,半決賽對手將是比勒爾(Kimberly Birrell)與齋藤咲良之間的勝方。

Ito Ain't Done!



Last year, Shintaro Mochizuki thrilled the home crowd with a surprise run to the semifinals at the Japan Open in Tokyo.



This year, 20yo Aoi Ito is repeating the feat in Osaka!



Ito rallies past Eva Lys, 6-7⁸, 6-2, 6-3, to extend her stay into the final four! pic.twitter.com/SVc0vnLV7t