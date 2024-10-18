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鏖戰兩小時上演三盤逆轉勝　伊藤葵晉級大阪公開賽4強續創驚奇

▲伊藤葵。（圖／翻攝自X／luroel）

▲伊藤葵。（圖／翻攝自X／luroel）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年大阪公開賽8強，世界排名188的地主選手伊藤葵在歷經2小時的三盤大戰後，以6比7（8）、6比2、6比3逆轉擊敗德國選手利斯（Eva Lys）晉級4強；今年20歲的伊藤葵持續上演黑馬驚奇之旅，半決賽對手將是比勒爾（Kimberly Birrell）與齋藤咲良之間的勝方。

首盤比賽伊藤葵以6比7失守，次盤下雨暫停後伊藤葵在局中雙破得手，以6比2扳回一城，決勝第三盤伊藤葵在首局就成功破發，儘管後面也遭回破，但伊藤葵最終仍穩住陣腳，以6比3再下一城，成為血戰兩小時後的最後贏家，比賽結束後伊藤葵除了談到自身心境外也特別感謝在雨中支持的地主球迷們。

「雖然我的表現有點軟綿綿的，但還是有人來看，覺得大家挺有意思的，非常感謝！」伊藤葵賽後表示。

這是伊藤葵生涯首次參加WTA巡迴賽正賽，她從資格賽連過兩關一路上打敗了貝克塔斯（Emina Bektas）以及哈托諾（Arianne Hartono）；首輪擊敗2020年澳網冠軍科寧（Sofia Kenin），第二輪力克世界排名第50、賽會8號種子科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto），今天再度發揮全能身手，三盤擊退利斯，延續大黑馬表現。

伊藤葵的打法不依賴力量，而是多次使用高弧度的回球以及切削球，她表示，「以前我的風格是拼命往前衝」，但由於「體型不同，且肌肉難以增長，感覺到自己的極限」，所以從高中時期後伊藤葵便開始尋找新的打法，她回憶說，之前測試握力時只有12公斤。

最後問到作為網球選手的目標，伊藤則笑稱，「成為職業選手的最大目標就是為了獎金，我想賺夠足以養老的獎金，然後盡可能早點退休……。」

關鍵字： WTA大阪公開賽伊藤葵

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