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前高苑工商總教練李來發辭世　余政憲哀悼：謝謝為基層棒球紥根

▲李來發先發蹲捕 。（圖／記者歐建智攝）

▲李來發先發蹲捕 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／綜合報導

前職棒總教練、高苑工商總教練李來發16日病逝，享壽70歲。將於30日舉辦告別式，高苑工商董事長余政憲發文哀悼，「謝謝10多年來栽培青棒好手，為基層棒球紥根」。

李來發出生於1956年，在1974年至1977年間連續入選中華代表隊，與投手高英傑在1980年進軍日本職棒加入南海鷹隊。

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1984年起李來發轉型為教練，1992年巴塞隆納奧運會，帶領中華隊奪得銀牌。1997年至2001年曾任中職棒中信鯨、和信鯨總教練，從2009年任職高苑工商總教練作育英才，培育出不少新一代中職好手。今年8月退休，轉任球隊高級顧問。

高苑工商董事長余政憲貼出李來發過世的訃聞，發文寫下，「李總一路好走，謝謝，10多年來栽培青棒好手，為基層棒球紥根。台灣棒球感恩李總，南無阿彌陀佛」，再有3個雙手合10的圖案。

統一獅「標哥」何信標也發文，「我最敬愛的李來發總教練一路好走、感謝您為台灣「棒球付出與貢獻、這幾年都會向您請益一些棒球的事物，從您身上學到很多寶貴經驗、謝謝您李總！」

李來發國曆年齡是68歲，訃聞裡家屬寫著農曆享壽70歲，將於10月30日舉行告別式。

關鍵字： 李來發

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