傳加入富邦？林威助聽聞也「問號」　隨遇而安不排斥新機會

▲中信兄弟前教頭林威助。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

前中信兄弟總教練林威助近日傳出將加入富邦悍將，對此所屬經紀公司海爾斯運動行銷表示，林威助本人得知傳聞後也覺得驚訝，「他目前仍專注在台體大教球，不曉得怎麼有這麼多消息。」

林威助帶領兄弟拿下2連霸後，去年5月無預警遭撤換，隨後退居幕後改任海外發展顧問。他在年底確定離開兄弟，並透過臉書表示，「個人婉拒球隊海外發展顧問的職務，此在去年與球隊的共同聲明中已表述甚明，也感謝球隊在去年12月中旬另徵詢一個新的職務，但因個人的生涯規劃，故也婉拒球隊提議。」

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離開兄弟後，林威助受邀擔任台體大棒球隊客座打擊教練。事實上，從他離開兄弟後，下一步動向傳聞不斷，很早就傳出他可能加入悍將教練團，近日相關消息再度甚囂塵上。

對於傳聞，經紀公司指出，林威助也好奇為何怎麼這麼多消息，「他一直都和圈內有互動，與校長（林華韋）也是舊識，最近在會長（蔡其昌）邀請下，一起出席音樂會、聊聊棒球。」

以球迷視角關心中職，林威助透過經紀公司表示，能客觀關注6支球隊，這感覺很好、很舒服。對於回歸中職，現階段沒有太多想法，一切隨遇而安，當然有機會的話，並不排斥，沒有機會的話，在台體也很不錯，「享受在台中的生活。」

據悉，悍將確實有接觸林威助，但職務與教練無關，球團昨日聲明，對於外界傳聞不予評論。

在林威助離開職棒圈後，一直陸續都有球團探詢想法。經紀公司表示，都沒有談到明確職務，威助也沒有想要取代現有教練的位置，「他想回職棒圈，前提也是要有空間，現在一切真的沒有完全定案，如果有新進展，未來會和球迷第一時間分享。」