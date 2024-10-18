遭守護者再見轟吞敗　洋基賈吉不氣餒：我永遠相信隊友

▲賈吉。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

美聯冠軍系列賽第3戰，守護者靠著弗萊（David Fry）在10下轟出再見2分砲的好表現下，以7比5勝出，系列賽追至1勝2敗；對此8上開轟幫助洋基追平比數的隊長賈吉（Aaron Judge）賽後直言這就是棒球，並表示「我永遠相信我的隊友」。

8局上半，1比3落後的洋基火力甦醒，賈吉、史坦頓（Giancarlo Stanton）背靠背開轟棒打守護者王牌終結者克拉斯（Emmanuel Clase），率領洋基4比3超前比數。

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9局下半，守護者把握最後攻勢機會，諾爾（Jhonkensy Noel）代打擊出2分砲一棒追平，將戰局拉至延長賽；10局下半，守護者再度掌握機會，弗萊（David Fry）敲出2分砲，一棒向比賽說再見，終場守護者7比5勝出，系列賽首勝到手。

「這就是棒球，有時候事情就這樣發生了，」，賽後賈吉在休息室裡說道，「這房間裡的每個人都相信彼此，我也永遠相信我的隊友。」

JHONKENSY NOEL TIES IT WITH A PINCH HIT HOME RUN! BIG CHRISTMAS!!!! pic.twitter.com/lNI52HYw0Y — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 18, 2024

賈吉生涯一直被批評在季後賽中的表現與例行賽相差甚遠，在今年季後賽中，賈吉的打擊率僅為1成73，而自2017年首次參加季後賽以來，他的打擊率也只有2成06，其中包括14支全壘打、29分打點和72次三振；賈吉在系列賽上一戰曾打出全壘打，今天G3第八局面對克拉斯時也把握機會開轟，使他生涯在洋基季後賽的全壘打支數增加到15支，追平貝比魯斯（Babe Ruth）並列洋基隊史第四位。

「我當時只是嘗試打出一個右外野的小安打，因為史坦頓在我後面，」賈吉賽後說道，「當球離開球棒時，我以為它會打到牆上，我第一個念頭只是趕快跑到二壘。」

史坦頓賽後則表示對於賈吉能將克拉斯的球打這麼遠感到驚訝，「他（克拉斯）是個具有時代天賦的投手，」史坦頓說，「那顆球並不是壞球，它低而且擦邊，但賈吉就是能打出這樣的全壘打。」

然而洋基牛棚卻相繼失守，9局下半終結者威佛（Luke Weaver）遭守護者諾爾（Jhonkensy Noel）擊出追平2分砲；10局下半霍姆斯（Clay Holmes）又被弗萊夯出再見轟，對此威弗賽後自責說道，「我真的覺得我讓球隊失望了，也讓自己失望了，」威弗說，「這感覺更加痛苦，因為我們離3勝0敗領先如此接近，這感覺有點毀滅性，但他們確實配得上這場勝利，他們今晚贏得了這場比賽。」