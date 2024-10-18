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大谷翔平開轟、貝茲猛打！道奇10:2擊垮大都會　系列賽聽牌

記者王真魚／綜合報導

國聯冠軍系列賽第4戰，大谷翔平首打席就開轟，接下來3打席「沒球打」皆獲保送上壘，隊友貝茲（Mookie Betts）在他保送後，都有安打演出，此役「鐵支」4安猛打賞，包括1轟，個人包辦4打點，幫助道奇終場10比2擊敗大都會，系列賽取得重要1勝，目前3勝1負「聽牌」，距離國聯冠軍僅差一步。

大谷翔平連續兩天在紐約打出震撼的全壘打。在嘘聲中，他用一記強勁的全壘打讓大都會主場球迷沉默。

這是大谷在本次季後賽中的第3轟，擊球初速達117.8英里（約189.6公里），飛行距離達422英尺（約128.6公尺）。

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在此之前，大谷翔平在分區系列賽第1戰和國聯冠軍系列賽第3戰，都擊出3分砲。這也是他首次在壘上沒人敲出安打，且是發全壘打，終止連續22打數無安打紀錄。

下半局，文托斯（Mark Vientos）也回敬一發陽春砲，扳平比數。

大谷翔平3局第2打席獲得保送，再靠艾德曼（Tommy Edman）適時二壘安打跑回1分，幫助道奇隊再度取得領先。E.赫南德茲（Enrique Hernández）隨後擊出內野安打，也帶回1分。

貝茲首局首打席出局後，接下來連3打席都敲安，其中4局擊出2分打點二壘長打，6局則擊出2分砲，幫助道奇擴大比數領先。

大谷翔平首局開轟後，接下來連3打席遭對手避戰，皆獲得保送上壘，並靠隊友安打串連，都跑回分數，7局擊出滾地球，連5打席上壘終止。

8局上，貝茲擊出本場第4安，猛打賞演出，艾德曼隨後再敲長打，攻下第9分，史密斯（Will Smith）也敲安追加第10分。

2出局滿壘情況下，大谷翔平再度上場打擊，不過自打球打中腳，表現顯得有些不適，他最後是站著不動遭到三振，當下被判定三振時，他有些驚訝回頭看著主審，但也立刻走下場。

山本由伸此役先發4又1/3局，投73球，被敲4支安打失2分，飆出8次三振，成功守住領先優勢後退場。

這是山本在今年季後賽的第3次先發。雖然在分區系列賽首戰對教士隊時表現不佳（3局失5分），但在第5戰中，他投出5局無失分的優質先發並拿下勝投，近2次出賽表現出色。

大都會6局無人出局攻佔滿壘，但仍攻不破道奇鐵牛棚。菲利普斯（Evan Phillips）面對滿壘危機，守住陣腳，抓下2出局後，崔南（Blake Treinen）接手，製造飛球出局，讓大都會「滿壘大中計」無功而返。

道奇崔南7局續投，後援1.1局無失分，亨利奎茲（Edgardo Henriquez）8局接手，9局續投1出局連續被敲2安，但及時回穩，守住球隊勝果。

道奇蒙西（Max Muncy）此役也選到3次保送，連11打擊上壘創下大聯盟紀錄，7局敲出本場首安，延續季後賽史上最長連續打席上壘紀錄。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲ 大谷翔平 。（圖／路透）

關鍵字： 大谷翔平道奇大都會比賽冠軍MLB

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