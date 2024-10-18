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快艇王牌雷納德右膝發炎無限期缺陣　前NBA冠軍：他該考慮退休

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇王牌雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

快艇4巨頭陣容今夏「縮水」為雙星，今(18)日又傳來一個噩耗，根據《ESPN》的報導，當家頭牌雷納德(Kawhi Leonard)因右膝發炎，確定趕不上開幕戰，還將無限期缺戰，主帥魯伊(Tyronn Lue)透露他在美國隊訓練營出現傷勢反覆的狀況，前NBA冠軍球員柏金斯(Kendrick Perkins)直言，「我真的認為雷納德該考慮退休。」

現年33歲的雷納德曾幫助馬刺與暴龍贏得總冠軍，手握2座FMVP獎項，但他自2019年轉戰快艇後就傷病不斷，缺席了435場比賽中的179場，他的右腳可說是「多災多難」，曾遭逢股四頭肌傷勢，伴隨膝蓋前十字韌帶和半月板撕裂，上季末他又受到右膝發炎所苦，季後賽首輪僅勉強打了2場。

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▲▼快艇雷納德。（圖／路透）

▲快艇雷納德。（圖／路透）

雷納德今夏原本被選入美國奧運男籃，卻在報到幾天後就宣布退出。快艇主帥魯伊今日受訪時透露，「可愛」在參加美國隊訓練營前感覺良好，但到了拉斯維加斯的幾天後出現傷勢反覆的狀況，他也在休賽季再次動刀治療右膝，並未在熱身賽登場，在訓練營中也未進行任何對抗訓練。

《ESPN》今日報導，雷納德將因右膝發炎無限期缺陣。當被問到剩餘生涯是否可能都會受到發炎問題困擾時，雷納德坦言這是有可能的，但醫療團隊已有了更好的處理方式，正在努力確保這種情況不會發生。

談到雷納德的傷病，擔任球評的塞爾提克2008年冠軍成員柏金斯直言，「每一個賽季，當談到雷納德的健康時，這都是個問題……我真的認為他應該考慮退休。」

關鍵字： NBA快艇雷納德Kawhi Leonard

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