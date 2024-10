快艇王牌雷納德右膝發炎無限期缺陣　前NBA冠軍：他該考慮退休

▲快艇王牌雷納德。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

快艇4巨頭陣容今夏「縮水」為雙星,今(18)日又傳來一個噩耗,根據《ESPN》的報導,當家頭牌雷納德(Kawhi Leonard)因右膝發炎,確定趕不上開幕戰,還將無限期缺戰,主帥魯伊(Tyronn Lue)透露他在美國隊訓練營出現傷勢反覆的狀況,前NBA冠軍球員柏金斯(Kendrick Perkins)直言,「我真的認為雷納德該考慮退休。」

現年33歲的雷納德曾幫助馬刺與暴龍贏得總冠軍,手握2座FMVP獎項,但他自2019年轉戰快艇後就傷病不斷,缺席了435場比賽中的179場,他的右腳可說是「多災多難」,曾遭逢股四頭肌傷勢,伴隨膝蓋前十字韌帶和半月板撕裂,上季末他又受到右膝發炎所苦,季後賽首輪僅勉強打了2場。

▲快艇雷納德。(圖/路透)

雷納德今夏原本被選入美國奧運男籃,卻在報到幾天後就宣布退出。快艇主帥魯伊今日受訪時透露,「可愛」在參加美國隊訓練營前感覺良好,但到了拉斯維加斯的幾天後出現傷勢反覆的狀況,他也在休賽季再次動刀治療右膝,並未在熱身賽登場,在訓練營中也未進行任何對抗訓練。

《ESPN》今日報導,雷納德將因右膝發炎無限期缺陣。當被問到剩餘生涯是否可能都會受到發炎問題困擾時,雷納德坦言這是有可能的,但醫療團隊已有了更好的處理方式,正在努力確保這種情況不會發生。

談到雷納德的傷病,擔任球評的塞爾提克2008年冠軍成員柏金斯直言,「每一個賽季,當談到雷納德的健康時,這都是個問題……我真的認為他應該考慮退休。」

