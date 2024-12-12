托雷斯十分鐘上演梅開二度　巴薩歐冠3比2擊退多特蒙德摘勝　

▲▼托雷斯（Ferran Torres）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠第六輪今（12日）凌晨由西甲榜首巴塞隆納客場交手德甲排名第6的多特蒙德，巴塞隆納下半場靠著替補登場的托雷斯（Ferran Torres）10分鐘內踢進兩球、上演梅開二度的瘋狂表現下，以3比2擊退多特蒙德奪勝，巴塞隆納將歐冠積分增加至至15分排名第二，幾乎確定晉級16強。

上半場比賽雙方0比0均無建樹，巴塞隆納7次射門3次射正，多特蒙德3次射門沒有射正；下半場第52分鐘客隊巴塞隆納率先發動進攻，拉菲尼亞（Raphael Belloli）接到奧爾莫（Daniel Olmo）精準直塞球後單刀破門，幫助球隊1比0先馳得點；8分鐘後第60分鐘，多特蒙德吉拉西（Serhou Guirassy）在禁區內被放倒獲得罰球機會，吉拉西親自主罰命中，幫助多特蒙德1比1扳平比分。

3-2 Barcelona.



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第75分鐘，托雷斯在替補登場的四分鐘後，利用多特蒙德門將科貝爾（Gregor Kobel）將隊友德容（Frenkie de Jong）的凌空抽射擋出後的反彈球，輕鬆將球補進，巴塞隆納2比1再次要回領先。

僅僅三分鐘後第78分鐘，主場多特蒙德憑藉著吉拉西利用巴塞隆納防線失誤光速踢進一球將比分二度扳平，吉拉西完成梅開二度；第85分鐘巴塞隆納持球組織進攻，亞馬爾（Lamine Yamal）送出一記精準穿透球，托雷斯接應後完成自己單場第二記進球，最終巴塞隆納以3比2擊退多特蒙德奪勝，巴塞隆納將歐冠積分增加至至15分排名第二，幾乎確定晉級16強。

「我們可以對自己所做的感到非常高興，上半場表現非常出色，下半場他們進球後，我們保持冷靜並且穩定，」巴塞隆納主帥弗里克（Hansi Flick）賽後說道，「多特蒙德的表現非常好，擁有高速度的球員，但我們做得很好。我們丟球是因為犯了錯誤，我們總是可以改進，但今天我必須向球隊表示祝賀，因為他們真的做得很好。」