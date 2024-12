托雷斯十分鐘上演梅開二度　巴薩歐冠3比2擊退多特蒙德摘勝　

▲▼托雷斯(Ferran Torres)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐冠第六輪今(12日)凌晨由西甲榜首巴塞隆納客場交手德甲排名第6的多特蒙德,巴塞隆納下半場靠著替補登場的托雷斯(Ferran Torres)10分鐘內踢進兩球、上演梅開二度的瘋狂表現下,以3比2擊退多特蒙德奪勝,巴塞隆納將歐冠積分增加至至15分排名第二,幾乎確定晉級16強。

This is BARÇA. This is Shark Mentality! #UCL #FerranTheShark pic.twitter.com/yy93hST7Ku