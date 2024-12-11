夢回奧運！李洋躺地救球美技連發　麟洋配年終賽首戰擊敗自家人

▲「麟洋配」李洋、王齊麟。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

國際羽球總會(BWF)年終總決賽開打首日最後一戰，由最後一次合作的「麟洋配」李洋、王齊麟交手自家人李哲輝、楊博軒，上演台灣內戰。麟洋配首局還在暖機，以16比21讓出，次局狀態回升，李洋躺地救球，各種美技連發，以21比16扳回一局，第3局再以21比18拿下，2比1後來居上，取得開門紅。

李洋自9月在台北公開賽的引退儀式後就專心教職，年終賽是他和一起完成奧運金牌2連霸的王齊麟最後一次搭配，也是李洋在國際賽的最後一舞，兩人曾在2020年終總決賽奪冠，今年與「同鄉」李哲輝、楊博軒、丹麥奧斯陸(Kim Astrup)和拉斯穆森(Anders Skaarup Rasmussen)以及馬來西亞侞薩尼(Nur Izzuddin)和吳世飛(Goh Sze Fei)同組。

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▲李洋、王齊麟。（圖／中華奧會資料照）

「麟洋配」國際賽告別之旅首戰，交手世界第10的自家人李哲輝、楊博軒，開局1比4落後，還發生了一個插曲，王齊麟回球意外打到李洋，讓李洋忍不住笑場。睽違近100天再次合體的麟洋配，以7比11進入技術暫停，下半局持續被拉開分差，陷入9比17、8分落後。

麟洋配局末逐漸找回手感，追到了13比18，不過失誤還是偏多，局末仍以15比20被李哲輝、楊博軒逼出5個局點，以16比21讓出此局。

進入第2局，雙方開局2比2平手，隨後麟洋配連下3分超前，李洋也上演後場高壓扣殺，將比數改寫為6比2，再被逼近到6比5後，李洋「1對2」得分，開心比出YA，自家人的對決沒有火藥味，倒是趣味滿滿，李洋還展現精湛的防守，一度在地上連續救了好幾球，不過李哲輝、楊博軒還是追到了9比9。

▲「麟洋配」李洋、王齊麟。（圖／路透）

隨後麟洋配連下2分，以11比9進入技術暫停。暫停過後，雙方打到了12平，麟洋配再以14比12超前，兩人有一次精彩的搭配，王齊麟後場強攻，李洋突然放短，讓李哲輝措手不及，隨後李洋秀出「魚躍救球」，麟洋配持續拉開18比14、4分領先。

李洋近身防守美技連發，麟洋配以20比15取得5個局點，以21比16扳回一城，也將戰線延長到決勝局。

第3局，雙方形成拉鋸戰，還互相掛網「送禮」，一路打到10比10，李洋發生失誤，麟洋配以10比11進入技術暫停。暫停過後，仍舊打得難分難解，13平後，麟洋配14比13再次超前，再拉開17比14、3分差，可惜連續失誤，被追成17平。

最後決勝的時刻，王齊麟重扣得分，李洋連續加壓也得手，將比數改寫為19比17，並以20比17取得3個賽末點，最終就以21比18取得年終賽首勝。

▲「李楊配」李哲輝、楊博軒。（圖／VCG）