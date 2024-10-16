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黑豹旗／南崁奪女子組冠軍　晉級64強將強碰平鎮高中

▲▼ 南崁高中晉級，64強將對平鎮 。（圖／記者王真魚攝）

▲南崁高中晉級，64強將對平鎮 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

黑豹旗青棒賽女子組16日進行決賽，南崁高中以13比3提前在6局扣倒丹鳳高中，順利拿下女子組冠軍，將在混合組64強對戰強權平鎮高中。

南崁高中姜羽薇今天表現亮眼，全場3安猛打賞，攻下3分打點。

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她先是在首局掃出二壘安打率隊先馳得點；3局在一三壘有人時再擊出安打，攻下第2分。

南崁3局也開啟一波猛攻，9名人次輪番上陣，加上丹鳳2次失誤，黃若綺適時安打，單局灌進5分，比數擴大至6比0。

南崁「二刀流」曾楷華前3局展現壓制力，4局首遇亂流，被打下8名人次，其中陳昫安擊出2分打點安打，不過丹鳳隨後在滿壘局面擊出滾地球，瓦解攻勢。

4局下，南崁高中延續攻勢，加上對方三壘手單局2次失誤，一口氣再攻下3分。

6局下，南崁高中攻下8名人次，姜羽薇、李芷瑩以及代打徐婉瑄串連安打，其中1出局滿壘時，南崁擊出滾地球，游擊手選擇傳一壘，三壘跑者趁機跑回再見分，南崁單局灌進4分，提前扣到對手。

曾楷華此戰先發5.1局，被敲出5支安打，雖投出6次四壞球保送，但隊友守備相挺，未讓傷害擴大，僅失3分、2分責失。
丹鳳高中此役推出2任投手，陳昫安先發2局失掉10分，但只有2分責失，打擊方面，則擔任第6棒，3安猛打賞。

▲▼ 黑豹旗女子組，南崁高中姜羽薇 。（圖／棒協提供）

▲黑豹旗女子組，南崁高中姜羽薇 。（圖／棒協提供）

關鍵字： 南崁高中黑豹旗女子組桃園棒球中信盃黑豹旗

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