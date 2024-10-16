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國聯MVP之爭！大谷翔平很喜歡林多　林多聽到回應：他的釘鞋很酷

▲▼大都會球星林多（Francisco Lindor）單場雙響炮。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會球星林多。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

美國職棒大聯盟國家聯盟冠軍系列賽第三戰將於紐約大都會的主場花旗球場舉行，大都會球星林多（Francisco Lindor）與道奇隊大谷翔平是今年國家聯盟MVP競爭對手，大谷翔平稱讚林多是帶領球隊的偉大選手，林多首先幽默地說：「他（大谷）的釘鞋很酷。」

林多與大谷翔平都在賽前一天練球日出席記者會，都被問及對彼此的看法，大谷翔平說，「林多在例行賽一直是球隊的領袖，是非常優秀的選手。他也是個很友善的人，每次見面都會微笑問候，是個很好的人，我也很喜歡他。」

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大谷翔平表示，「例行賽和季後賽是完全不同的比賽，我在例行賽的成績也不重要。林多也抱著只要球隊贏了就好的心態，我們都應該專注於幫助球隊贏得比賽。」

當林多被問到大谷翔平對他的評論，林多首先幽默地說，「他的釘鞋很酷。」引發了現場的笑聲。兩人都使用同一品牌的釘鞋，林多顯然注意到了大谷從本賽季中途開始使用的畫有愛犬的釘鞋

林多繼續回答，「我認為他能夠保持自我的能力非常了不起。從一開始，他就承受了巨大的壓力。在眾多目光的注視下，他從未迷失自我。我覺得這非常了不起。」

他表示，「在任何情況下，他都做得非常出色。他以正確的方式進行比賽，我對此非常尊敬。無論是否是隊友，我都感覺他尊重他的隊友，他對比賽也保持著敬意。在這一點上，我對他非常尊敬。看他的比賽真的很有趣。」

關鍵字： MLB棒球大谷翔平林多

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