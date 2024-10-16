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大谷翔平飛紐約都在睡　透露上次曾跟山本由伸在紐約外出用餐

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平 。（圖／路透）

▲洛杉磯道奇大谷翔平 。（圖／路透）

記者歐建智／綜合報導

大聯盟國家聯盟冠軍戰第3戰17日（台灣時間）在紐約大都會隊主場進行，洛杉磯道奇隊已飛抵紐約備戰，大谷翔平表示，在移動過程中都在睡覺。對於紐約的印象除了上次遠征時，曾跟山本由伸首次外出用餐，基本上都是從巴士上眺望這座城市，

國家聯盟冠軍戰打完前2戰，道奇與大都會打成1勝1敗平手，今天休兵1天，明天起在大都會的球場進行3連戰。

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道奇隊從洛杉磯乘坐約5小時的航班飛往時差3小時的紐約。一到紐約就到花旗球場備戰，大谷翔平參加了第三場比賽的賽前記者會。道奇隊隨後進行了全隊訓練，而大谷則在室內進行調整。

紐約和洛杉磯之間有3小時的時差，比西海岸早了3小時，這使得身體狀況管理變得非常困難。大谷非常重視睡眠時間，他在記者會上說：「我剛才還在睡覺，現在還有點困。」

大谷翔平表示，「比起去西部比賽，來東部更辛苦。今天和明天的睡眠對比賽表現至關重要。我更在意的是睡了多久，而不是睡眠質量，睡越久越好。」

當大谷來到紐約時，記者們總會問他對這座城市的印象。去年4月，大谷曾說過「我從未在紐約出過門，所以不太了解」，這一言論引起了美國媒體的關注。

距離那次言論已經過了一年半，今天記者會再被問到紐約這個問題，大谷沉默了4秒後的回答，他表示：「上次來的時候，我和由伸及一些日本工作人員一起吃過飯。除此之外，我只有在MVP頒獎典禮時來過這裡，基本上都是從巴士上眺望這座城市，沒有特別去過其他地方。」

大谷翔平今年5月在紐約遠征時，和山本由伸等人在一家隱秘的餐廳首次外出就餐，紐約擁有全美首屈一指的日本餐廳和觀光景點，但大谷始終專注於棒球。

關鍵字： MLB棒球大谷翔平

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