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臺灣大賽前2戰兄弟啦啦隊名單出爐　沒有峮峮引議論

▲中信兄弟G1G2女孩應援名單。（圖／翻攝自Facebook／Passion Sisters官方）

▲中信兄弟G1G2女孩應援名單。（圖／翻攝自Facebook／Passion Sisters官方）

實習記者胡冠辰／綜合報導

隨著昨天統一獅在季後挑戰賽淘汰樂天桃猿，今年台灣大賽確定將由中信兄弟決戰統一獅，而中信兄弟女孩官方也在昨天（14日）公布Passion Sisters應援名單；今年3月加入的韓籍成員邊荷律、李丹妃都會出席，而人氣女孩峮峮卻不在名單內，引起眾多球迷哀號。

中職總冠軍賽系列賽，賽制為七戰四勝制，前兩戰G1為19日（六）、G2為20（日）為中信兄弟台北大巨蛋主場， G3為22日（二）、G4為23日（三）這兩場中信兄弟以客場身份出戰對手，比賽地點分別為大巨蛋、台南棒球場。

如有需要進行後續賽事，G5為25日（五）、G6為26日（六）及G7為27日（日），這3場將回到臺中洲際棒球場。

Passion Sisters官方昨日公布啦啦隊陣容，本周六（10月19日）首戰有20名啦啦隊，周日（10月20日）第二戰則有22位女孩，其中人氣女孩邊荷律、李丹妃、畇二、短今等人連2戰都會參與應援，但這2天都峮峮都不在名單上，引發粉絲議論。

名單出爐後，球迷們紛紛表示，「邊邊跟丹妃都到了 !! 讚讚 !!
」、「有短金！兄弟齊心，只愛短金，更要拿下總冠軍」、「可惜沒有峮峮」、「大賽沒有峮峮，怎麼可以」、「哇 台灣大賽而且在大巨蛋結果居然沒有峮峮..」。

關鍵字： 中職台灣大賽中信兄弟統一獅邊荷律峮峮

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