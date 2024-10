道奇故意四壞林多　文托斯轟滿貫砲：我就希望他們這樣

▲文托斯(Mark Vientos)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

國聯冠軍系列戰今天(15日)由道奇在主場續戰大都會,2局上半大都會三壘手文托斯(Mark Vientos)轟出一支技驚四座的滿貫砲將比賽大致定調,最終球隊7比3贏球,文托斯也談到當時道奇選擇故意四壞前一打席開轟的林多(Francisco Lindor)面對自己,自己用開轟回應的感想。

Omg that little "Wait, they're really walking him to pitch to me? Alright, if that's what you want..." people's eyebrow from Mark Vientos before that grand slam. I am dead and buried pic.twitter.com/FGzfhxoeLD [廣告]請繼續往下閱讀... October 14, 2024

2局上半,大都會泰勒(Tyrone Taylor)擊出適時安打助隊將領先優勢擴大至2比0,隨後阿瓦瑞茲(Francisco Alvarez)出局,道奇選擇在兩出局一壘空著的時機故意保送把林多送上一壘,但下一棒文托斯與納克(Landon Knack)纏鬥9顆球後,咬中一記失投95英里速球,一棒扛出中外野大牆形成一發滿貫全壘打,大都會6比0領先;賽後文托斯表示會把這件事當成「個人恩怨」。

MARK VIENTOS GRAND SLAM



THE @METS ARE RAKING IN LA pic.twitter.com/DIQYRNusVa — MLB (@MLB) October 14, 2024

「我希望在那個打席站上去,」文托斯說,「我希望他們在那種情況下保送林多,把我推到打擊區,到了那個時候,我只是想簡單的打好比賽,送回一分,或是獲得保送,無論我能做什麼來為球隊增加分數,幸運的是,我打出了全壘打。」

與此同時,林多也給予文托斯大大肯定,「這就是他,」林多表示,「我很高興他把這件事當成個人恩怨,他需要繼續不斷進步。」

"To be honest with you, I took it personal."



Mark Vientos talks with Tom Verducci about the grand slam after the Mets 7-3 win to even up the series pic.twitter.com/KeJ7QLov7h — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 14, 2024

在這個打席中,文托斯纏鬥九球後擊出滿貫全壘打,根據ESPN的數據指出,這是過去50個季後賽中滿貫全壘打前最多球數的一個打席,文托斯的沉著冷靜也讓主帥門多薩(Carlos Mendoza)稱讚不已。

「你沒有看到大幅揮棒,」門多薩說,「他只是想把球打進場內,保持球打到球場的中心,結果他成功把球打出去了,你看看他的下一個打席,面對左投手時輕鬆的把球擊向相反方向,這不僅是好打者的標誌,也是成熟且控制住局面的表現,不管情況如何,他都能做到。」

"They'd rather take a chance on me than [Lindor], but I use it as motivation. I'm like 'alright, you want me up? I'm gonna show you. Whatever'"



- Mark Vientos pic.twitter.com/baShG8hWM6 — SNY (@SNYtv) October 15, 2024

接下來兩隊將在大都會主場花旗球場進行三連戰,換句話說,大都會有機會在主場贏得世界大賽席次之一,「在紐約球迷面前比賽是最棒的,」文托斯最後說,「我已經迫不及待想回去了。」