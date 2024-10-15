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道奇故意四壞林多　文托斯轟滿貫砲：我就希望他們這樣

▲文托斯（Mark Vientos）。（圖／路透）

▲文托斯（Mark Vientos）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

國聯冠軍系列戰今天（15日）由道奇在主場續戰大都會，2局上半大都會三壘手文托斯（Mark Vientos）轟出一支技驚四座的滿貫砲將比賽大致定調，最終球隊7比3贏球，文托斯也談到當時道奇選擇故意四壞前一打席開轟的林多（Francisco Lindor）面對自己，自己用開轟回應的感想。

2局上半，大都會泰勒（Tyrone Taylor）擊出適時安打助隊將領先優勢擴大至2比0，隨後阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）出局，道奇選擇在兩出局一壘空著的時機故意保送把林多送上一壘，但下一棒文托斯與納克（Landon Knack）纏鬥9顆球後，咬中一記失投95英里速球，一棒扛出中外野大牆形成一發滿貫全壘打，大都會6比0領先；賽後文托斯表示會把這件事當成「個人恩怨」。

「我希望在那個打席站上去，」文托斯說，「我希望他們在那種情況下保送林多，把我推到打擊區，到了那個時候，我只是想簡單的打好比賽，送回一分，或是獲得保送，無論我能做什麼來為球隊增加分數，幸運的是，我打出了全壘打。」

與此同時，林多也給予文托斯大大肯定，「這就是他，」林多表示，「我很高興他把這件事當成個人恩怨，他需要繼續不斷進步。」

在這個打席中，文托斯纏鬥九球後擊出滿貫全壘打，根據ESPN的數據指出，這是過去50個季後賽中滿貫全壘打前最多球數的一個打席，文托斯的沉著冷靜也讓主帥門多薩（Carlos Mendoza）稱讚不已。

「你沒有看到大幅揮棒，」門多薩說，「他只是想把球打進場內，保持球打到球場的中心，結果他成功把球打出去了，你看看他的下一個打席，面對左投手時輕鬆的把球擊向相反方向，這不僅是好打者的標誌，也是成熟且控制住局面的表現，不管情況如何，他都能做到。」

接下來兩隊將在大都會主場花旗球場進行三連戰，換句話說，大都會有機會在主場贏得世界大賽席次之一，「在紐約球迷面前比賽是最棒的，」文托斯最後說，「我已經迫不及待想回去了。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇紐約大都會林多文托斯

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