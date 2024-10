費城68億挖來的喬治受傷倒地！　左膝過度伸展「最壞情況」曝

The play on which Paul George hyperextended his knee pic.twitter.com/Dmzh0crGgT

記者游郁香/綜合報導

七六人今夏砸了2.12億美元(約68.8億台幣)挖來的9屆全明星搖擺人喬治(Paul George),在今(15)日出戰老鷹的熱身賽受傷倒地,他次節防守時扭傷了左膝退場。費城官方稱他的左膝「過度伸展」,預計接受進一步檢查,美國運動醫學專家杰弗里斯(Evan Jeffries)分析,最壞情況可能傷及十字韌帶。

Philadelphia 76ers forward Paul George sustained a left knee hyperextension in the team’s preseason game against the Atlanta Hawks Monday, the 76ers announced.



George will likely have an MRI to determine the severity of the injury ⤵️https://t.co/wuSbCEXwfg pic.twitter.com/JyS03Iw0lb