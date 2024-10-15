費城68億挖來的喬治受傷倒地！　左膝過度伸展「最壞情況」曝

The play on which Paul George hyperextended his knee pic.twitter.com/Dmzh0crGgT — Sam Quinn (@SamQuinnCBS) October 15, 2024

記者游郁香／綜合報導

七六人今夏砸了2.12億美元(約68.8億台幣)挖來的9屆全明星搖擺人喬治(Paul George)，在今(15)日出戰老鷹的熱身賽受傷倒地，他次節防守時扭傷了左膝退場。費城官方稱他的左膝「過度伸展」，預計接受進一步檢查，美國運動醫學專家杰弗里斯(Evan Jeffries)分析，最壞情況可能傷及十字韌帶。

Philadelphia 76ers forward Paul George sustained a left knee hyperextension in the team’s preseason game against the Atlanta Hawks Monday, the 76ers announced.



George will likely have an MRI to determine the severity of the injury ⤵️https://t.co/wuSbCEXwfg pic.twitter.com/JyS03Iw0lb — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) October 15, 2024

34歲的喬治這個休賽季告別合作了5年的快艇，轉投七六人與恩比德(Joel Embiid)、馬克西(Tyrese Maxey)組3巨頭，他在首場代表費城的熱身賽中展示全明星身手，上場26分鐘就高效砍下23分、6籃板和2助攻，包辦4顆三分球，他今日再度披掛上陣，到亞特蘭大主場踢館，卻只打了12分鐘就傷退，留下8分、2籃板、1助攻和1抄截的數據。

[廣告]請繼續往下閱讀...

喬治在次節還剩8分17秒時，防守老鷹前鋒強森(Jalen Johnson)，意外扭傷左膝，他倒在禁區，暫停時一瘸一拐地走向板凳席，隨後七六人宣布他不會參加下半場的比賽。

▲七六人喬治。（圖／路透，下同）

儘管七六人終場以104比89大勝老鷹，但喬治的傷情引來擔憂，費城官方稱他的左膝過度伸展，預計接受進一步檢查，以確認傷勢的嚴重程度。

傷病專家史塔斯(Jeff Stotts)表示，過度伸展這一術語更多是對膝蓋所發生情況的描述，而不是實際的診斷，「膝蓋過度伸展」的傷病平均需要6.4天的恢復時間。

運動醫學專家杰弗里斯則分析，喬治目前最好的情況是骨挫傷或關節囊損傷；最壞的情況則是前十字韌帶或後十字韌帶撕裂。

隨隊記者米澤爾(Gina Mizell)賽後詢問了喬治的膝傷狀況，她看到這位頂尖搖擺人膝蓋上戴著護套，但走路正常，喬治說他不太擔心這個傷勢，今晚將進行治療，再觀察後續情況。