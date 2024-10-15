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大谷壘上無人軟手？　羅伯斯不在意：調動棒次沒有意義

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會15日（台灣時間）在國聯冠軍賽第二戰3比7擊敗道奇，系列賽打成1比1平手局面。道奇日籍球星大谷翔平擔綱先發指定打擊，排第一棒，3打數無安打、2次保送。針對大谷壘上無人再度未能安打，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「我並不太在意這一點，球隊目前進攻狀況相當不錯，在後半段打線的選手表現得也很穩定。」

雖然大谷在壘上無人遲遲未能敲出安打，但自進入季後賽以來，大谷在得點圈打擊率高達8成，羅伯斯表示，「大谷棒次後調的提議，我不想表達太多意見，這沒有太大意義。」

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羅伯斯認為，他需要確保大谷的揮棒機會，並不想調動棒次，「老實說，我希望翔平每場比賽能夠有五個打席，他是我們最棒的打者。」

大谷本場被大都會投手馬奈亞（Sean Manaea）壓制，沒有擊出安打，且吞下2次三振。羅伯斯指出，「翔平應對內角球的能力非常出色，因此對手會盡量把球投到外角，顯然他（翔平）看起來不適應。」

賽前，大谷生涯與馬奈亞對戰紀錄為7打數2安打。在第1和第2打席，大谷均被變化球引誘揮空，接連吞下兩次三振。第3打席，大谷沒有掌握住馬奈亞的失投滑球，擊出飛球遭接殺。大谷在季後賽中，壘上無人時的打席已累積到20打席無安打。

 
關鍵字： MLB大谷翔平羅伯斯馬奈亞

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