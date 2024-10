大谷壘上無人軟手？　羅伯斯不在意：調動棒次沒有意義

▲▼大谷翔平。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會15日(台灣時間)在國聯冠軍賽第二戰3比7擊敗道奇,系列賽打成1比1平手局面。道奇日籍球星大谷翔平擔綱先發指定打擊,排第一棒,3打數無安打、2次保送。針對大谷壘上無人再度未能安打,道奇隊總教練羅伯斯(Dave Roberts)表示,「我並不太在意這一點,球隊目前進攻狀況相當不錯,在後半段打線的選手表現得也很穩定。」

雖然大谷在壘上無人遲遲未能敲出安打,但自進入季後賽以來,大谷在得點圈打擊率高達8成,羅伯斯表示,「大谷棒次後調的提議,我不想表達太多意見,這沒有太大意義。」

羅伯斯認為,他需要確保大谷的揮棒機會,並不想調動棒次,「老實說,我希望翔平每場比賽能夠有五個打席,他是我們最棒的打者。」

大谷本場被大都會投手馬奈亞(Sean Manaea)壓制,沒有擊出安打,且吞下2次三振。羅伯斯指出,「翔平應對內角球的能力非常出色,因此對手會盡量把球投到外角,顯然他(翔平)看起來不適應。」

