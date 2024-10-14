亞洲盃大學女壘賽10月15日開打　誓言將冠軍留在台灣

▲▼2024亞洲盃大學女子壘球賽 。（圖／中華壘球協會提供）

記者歐建智／綜合報導

2024亞洲盃大學女子壘球賽10月15日將於台中盛大開幕，來自亞洲各地的頂尖大學女壘好手齊聚一堂，為爭奪冠軍展開激烈競逐。中華隊由上屆大專聯賽冠軍暨南大學為班底，搭配多所大學菁英好手組成，誓言將冠軍留在台灣。

本屆賽事共有來自日本、韓國、新加坡、菲律賓、香港、印度等7支隊伍參賽，在台中國際壘球場進行，10月15日打到19日，為期5天。

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中華隊總教練林佩君表示，今年的目標很明確，就是力拚冠軍。雖然日本隊是上屆冠軍，但今年的中華隊陣容堅強，投手群穩定，打線火力十足，防守更是無懈可擊。球員們在賽前經過長時間的集訓，默契十足，相信能在賽場上發揮出最佳水準，球員們士氣高昂，有信心能擊敗對手。

除了中華隊，其他參賽隊伍也摩拳擦掌，準備在賽場上大展身手。日本隊作為上屆冠軍，自然備受關注。韓國隊近年來實力不斷提升，也是中華隊的強勁對手。

亞洲盃大學女子壘球賽不僅是一場體育盛事，更是促進亞洲各國大學間的交流與合作的平台。透過這項賽事，來自不同國家和地區的年輕球員可以互相學習，共同進步。