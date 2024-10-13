運動雲

>

台灣首面羽球世青賽混雙銀牌誕生！　賴柏佑、孫亮晴寫歷史

▲▼台灣混雙組合賴柏佑、孫亮晴奪得世界青年羽球錦標賽銀牌。（圖／翻攝自YouTube／BWF TV）

▲台灣混雙組合賴柏佑、孫亮晴奪得世界青年羽球錦標賽銀牌。（圖／翻攝自YouTube／BWF TV，下同）

文／中央社

在中國南昌舉行的世界青年羽球錦標賽，台灣混雙組合賴柏佑、孫亮晴今天在金牌戰中以18比21、14比21不敵中國組合林祥毅、劉圓圓，但仍替台灣摘下賽史首面混雙銀牌。

在歷屆世青羽球錦標賽裡，台灣混雙曾在2004年由李勝木、鄭韶婕搭檔拿下1面銅牌，過去未曾有混雙組合闖進金牌戰，今天賴柏佑、孫亮晴雖落敗，仍舊締造台灣在世青混雙的新紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴柏佑、孫亮晴今天迎戰大會第2種子的中國組合林祥毅、劉圓圓，首局完全不怯戰，比賽前段一度取得9比7領先優勢，但此時遭遇亂流，多次回球失誤，被對手連得6分翻轉戰局。

儘管賴柏佑、孫亮晴在首局尾聲一度追到17比18的1分差，但無奈還是先被對手拿下首局。

▲▼台灣混雙組合賴柏佑、孫亮晴奪得世界青年羽球錦標賽銀牌。（圖／翻攝自YouTube／BWF TV）

第2局戰況雷同，比賽前段雙方經歷5次平手後，賴柏佑、孫亮晴又取得9比6領先，不過林祥毅、劉圓圓此時加強反擊力道，台灣組合都被限制在後場，苦無進攻機會，被對手打出一波9比0攻勢，雙方勝負氣勢消長，賴柏佑、孫亮晴只得讓出勝利。

台灣在歷屆世青賽曾經拿過2男、1女的單打金牌，至於雙打項目，在今年以前僅於男雙拿過3面銀牌，其中賴柏佑去年就和搭檔蔡富丞拿下男雙銀牌，今年則是賴柏佑連續2屆世青摘銀。

教練蘇義能賽後接受中央社訪問時表示，這次個人賽表現不差，混雙的孫亮晴才高二而已，網前表現就相當有水準，未來可以期待。

關鍵字： 羽球世青賽賴柏佑孫亮晴

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

富邦悍將斥資逾億元整修新莊主場　台灣首見天然人工草皮混合球場

富邦悍將斥資逾億元整修新莊主場　台灣首見天然人工草皮混合球場

出賽57場領34億遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋：很不尊重人

出賽57場領34億遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋：很不尊重人

又濕身了！女記者華森香檳浴中敬業採訪　網：道奇應給她護髮費

又濕身了！女記者華森香檳浴中敬業採訪　網：道奇應給她護髮費

林昀儒3比2逆轉晉級亞錦賽8強　將與張本智和爭4強

林昀儒3比2逆轉晉級亞錦賽8強　將與張本智和爭4強

史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒　太陽猛將「絕不放棄」逗笑球迷

史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒　太陽猛將「絕不放棄」逗笑球迷

韓職樂天巨人官宣明年春訓移師台南亞太球場　團長談兩大優勢

韓職樂天巨人官宣明年春訓移師台南亞太球場　團長談兩大優勢

兒時夢想成真！湯瑪斯滿貫砲　守護者睽違8年闖美聯冠軍戰

兒時夢想成真！湯瑪斯滿貫砲　守護者睽違8年闖美聯冠軍戰

「自己的錯自己救」　林佳緯離譜漏接：這是我的問題

「自己的錯自己救」　林佳緯離譜漏接：這是我的問題

千賀滉大避談對付大谷翔平策略　國聯冠軍戰G1日本對決成焦點

千賀滉大避談對付大谷翔平策略　國聯冠軍戰G1日本對決成焦點

道奇最多勝投手史東將動手術下季報銷　期待明年大谷翔平回歸

道奇最多勝投手史東將動手術下季報銷　期待明年大谷翔平回歸

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

熱門新聞

富邦悍將斥資逾億元整修新莊主場　台灣首見天然人工草皮混合球場

出賽57場領34億遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋：很不尊重人

又濕身了！女記者華森香檳浴中敬業採訪　網：道奇應給她護髮費

林昀儒3比2逆轉晉級亞錦賽8強　將與張本智和爭4強

史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒　太陽猛將「絕不放棄」逗笑球迷

韓職樂天巨人官宣明年春訓移師台南亞太球場　團長談兩大優勢

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將斥資逾億元整修新莊主場

2遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋

3女記者華森「濕身」網：給她護髮費

4林昀儒晉亞錦賽8強　與張本智和爭4強

5NBA史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒

最新新聞

1肩負季後賽關門　邱浩鈞：不失望

2希望有人破　陳鏞基季後賽當國際

3「叫我章魚成」張育成菜鳥日扮海洋生物

4林安可挫傷　餅總看樂天派魔神樂

5台灣首面羽球世青賽混雙銀牌誕生！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林智平東山再起獎喜極而泣　感恩陳瑞振督促「好好練球」

不學山本由伸　曾家輝首勝入袋：沒想過投這麼長

中止季後賽7連敗「只是過程」　餅總談輔助判決沒畫面

記取去年失敗經驗　古林睿煬好投：每局當最後一局

感動生涯首座單場MVP　劉貴元：有點不真實

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366