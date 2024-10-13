台灣首面羽球世青賽混雙銀牌誕生！　賴柏佑、孫亮晴寫歷史

▲台灣混雙組合賴柏佑、孫亮晴奪得世界青年羽球錦標賽銀牌。（圖／翻攝自YouTube／BWF TV，下同）

文／中央社

在中國南昌舉行的世界青年羽球錦標賽，台灣混雙組合賴柏佑、孫亮晴今天在金牌戰中以18比21、14比21不敵中國組合林祥毅、劉圓圓，但仍替台灣摘下賽史首面混雙銀牌。

在歷屆世青羽球錦標賽裡，台灣混雙曾在2004年由李勝木、鄭韶婕搭檔拿下1面銅牌，過去未曾有混雙組合闖進金牌戰，今天賴柏佑、孫亮晴雖落敗，仍舊締造台灣在世青混雙的新紀錄。

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賴柏佑、孫亮晴今天迎戰大會第2種子的中國組合林祥毅、劉圓圓，首局完全不怯戰，比賽前段一度取得9比7領先優勢，但此時遭遇亂流，多次回球失誤，被對手連得6分翻轉戰局。

儘管賴柏佑、孫亮晴在首局尾聲一度追到17比18的1分差，但無奈還是先被對手拿下首局。

第2局戰況雷同，比賽前段雙方經歷5次平手後，賴柏佑、孫亮晴又取得9比6領先，不過林祥毅、劉圓圓此時加強反擊力道，台灣組合都被限制在後場，苦無進攻機會，被對手打出一波9比0攻勢，雙方勝負氣勢消長，賴柏佑、孫亮晴只得讓出勝利。

台灣在歷屆世青賽曾經拿過2男、1女的單打金牌，至於雙打項目，在今年以前僅於男雙拿過3面銀牌，其中賴柏佑去年就和搭檔蔡富丞拿下男雙銀牌，今年則是賴柏佑連續2屆世青摘銀。

教練蘇義能賽後接受中央社訪問時表示，這次個人賽表現不差，混雙的孫亮晴才高二而已，網前表現就相當有水準，未來可以期待。