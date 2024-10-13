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又濕身了！女記者華森香檳浴中敬業採訪　網：道奇應給她護髮費

▲▼洛杉磯體育網記者華森（Kirsten Watson）被淋香檳浴。（圖／IG:sportsnetla）

▲洛杉磯體育網記者華森（Kirsten Watson）被淋香檳浴。（圖／IG:sportsnetla）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇12日（台灣時間）在國聯分區系列賽G5贏得勝利，全隊瘋狂在休息室噴香檳浴慶祝，洛杉磯體育網記者華森（Kirsten Watson）敬業地在香檳浴中採訪，讓粉絲讚賞道，「應該給她整理頭髮的費用。」

作為洛杉磯當地電視台的記者，華森（Kirsten Watson）一直在進行採訪工作，9月27日道奇贏得分區冠軍戰時，她也參與了香檳浴。在8月24日大谷翔平達成「40轟、40盜」成就時，她在場邊採訪時，也遭到水柱襲擊，多次被球員們淋得全身濕透。

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在分區系列賽第5戰，轟出全壘打的T.赫南德茲（Teoscar Hernández）接受她的訪問時，她又被拉克斯（Gavin Lux）冷不防「攻擊」，讓她快睜不開眼睛。

洛杉磯體育網發布這段影片時，引起熱烈迴響。有粉絲回應，「道奇隊應該付給她整理頭髮的費用。他們現在每週都會往她身上澆香檳和啤酒」、「華森濕透了」、「太棒了」、「她需要護目鏡」。之後，她撥開頭髮繼續進行採訪，有人對她被淋濕的程度感到驚訝。

關鍵字： 道奇記者採訪香檳浴洛杉磯

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