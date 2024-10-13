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兒時夢想成真！湯瑪斯滿貫砲　守護者睽違8年闖美聯冠軍戰

▲▼湯瑪斯（Lane Thomas）。（圖／路透）

▲湯瑪斯（Lane Thomas）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

守護者13日（台灣時間）與老虎交手美聯分區系列賽G5殊死戰，守護者靠湯瑪斯（Lane Thomas）轟滿貫砲奠定勝基，終場以7比3獲勝，取得美聯冠軍賽門票，將與洋基對戰。

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前4局雙方形成0比0僵局，老虎5局上由卡本特（Kerry Carpenter）適時一擊先馳得點，取得1比0領先。

守護者5局下也突破老虎王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）的防線，吉曼尼茲（Andrés Giménez）安打、關（Steven Kwan）、弗萊（David Fry）連續安打狙擊形成滿壘，拉米瑞茲（José Ramírez）先帶回追平分，隨後湯瑪斯一棒定江山，轟出滿貫砲，拉開至5比1。

老虎6局、7局都各追回1分，但守護者緊守防線，7局下湯瑪斯再度建功敲1打點安打，8局下羅奇歐（Brayan Rocchio）適時安打追加分數，最終就以4分差取勝。

守護者牛棚車輪戰奏效，波伊德（Matthew Boyd）僅投2局退場，史密斯（Cade Smith）為首，動用7名投手車輪戰完成比賽，終結者克拉賽克拉斯（Emmanuel Clase）後援2局無失分守住勝利。

湯瑪斯包辦5分打點成為致勝英雄，轟出隊史第6發滿貫砲，是2017年林德（Francisco Lindor）對洋基之後的首發滿貫砲。湯瑪斯帶領守護者睽違8年闖進美聯冠軍戰。湯瑪斯表示，「你小時候就夢想著這樣的打席，能在這個舞台上、這場比賽中為隊友們表現出色，感覺太棒了。」

關鍵字： 守護者湯瑪斯美聯冠軍戰洋基滿貫砲

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